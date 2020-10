Kim Kardashian celebra 40 años con sexy publicación en redes

En la publicación, Kim Kardashian explicó que la línea está inspirada en su piedra de nacimiento, el ópalo.

Luego de un acuerdo con la empresa Coty, su marca de cosméticos KKW BEAUTY está valorada en más de 1 billón de dólares, lo cual hace que según estimaciones de Forbes la socialité valga más de 900 millones de dólares.

Kim Kardashian empezó a hacerse famosa a principios de la década de los 2000, cuando salía constantemente con Paris Hilton.

La celebridad apareció en varias ocasiones en el reality The Simple Life (2003 - 2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

La prominencia de Kim Kardashian aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians.

Hace poco, la familia anunció que el programa está por llegar a su fin luego de 19 temporadas al aire.

Embed

Kim y sus hermanas empezaron en la pantalla chica con este reality a raíz de la difusión de Kim Kardashian, Superstar, un video porno que grabó en 2002 junto a su entonces pareja: el cantante Ray-J.

Desde que comenzó sus estudios en derecho en 2018, Kardashian se ha implicado muy activamente en el ámbito político como en la reforma de sistema carcelario de Estados Unidos, llegando a reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.