Kim Kardashian culpa a ChatGPT por reprobar examen de derecho

En un nuevo video, Teyana Taylor, compañera de reparto en la nueva serie, All's Fair, le preguntó a Kardashian si usaba ChatGPT para obtener consejos

Kim Kardashian asiste a un evento para hablar sobre la reforma de la justicia penal con la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca, Washington, D.C., el 25 de abril de 2024.

Kim Kardashian asiste a un evento para hablar sobre la reforma de la justicia penal con la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca, Washington, D.C., el 25 de abril de 2024. 

 

AFP/Jim Watson
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kim Kardashian afirmó haber usado ChatGPT para estudiar para un examen de derecho y culpó al motor de IA generativa por haber reprobado. La empresaria contó esta anécdota durante un segmento de Vanity Fair, en el que las celebridades se someten a una entrevista monitoreada por un detector de mentiras.

En el video compartido por la revista, Teyana Taylor, su compañera de reparto en la nueva serie de Disney+, All's Fair, le preguntó si usaba ChatGPT para obtener consejos o si consideraba al chatbot como un 'amigo'.

Teyana Taylor, Naomi Watts, Sarah Paulson y Kim Kardashian asistieron al Town Hall de SiriusXM con el elenco de Alls Fair, presentado por Andy Cohen en los estudios de SiriusXM el 27 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Nueva serie de Ryan Murphy "All's Fair" llega a Disney+ con elenco estelar
Kim Kardashian asiste a SNL50: The Anniversary Special, el 16 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva York.
NASA responde a Kim Kardashian tras cuestionar misión a la Luna

Tras responder que no a las tres primeras preguntas, Kardashian reveló que sí había usado ChatGPT para obtener asesoramiento legal.

"Cuando necesito saber la respuesta a una pregunta, le saco una foto y la pongo ahí. Me ha hecho suspender exámenes... todo el tiempo. Y entonces me enfado y le grito", explicó Kardashian.

El operador del detector de mentiras determinó que Kardashian dijo la verdad sobre su uso de ChatGPT.

All's Fair se centra en un bufete de abogados compuesto exclusivamente por mujeres, dirigidas por abogadas especializadas en divorcios interpretadas por Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close y Niecy Nash-Betts, y se estrena el martes 4 de noviembre en Disney+.

Futura abogada

La decisión de Kardashian de convertirse en abogada ha generado aplausos y escepticismo por parte del público.

Inspirada por el trabajo de su difunto padre, el abogado Robert Kardashian, y motivada por su creciente activismo en la reforma de la justicia penal en Estados Unidos, Kardashian optó por el camino de la lectura de derecho (law reading o apprenticeship), una ruta alternativa al asistir a la facultad de derecho tradicional disponible en California.

Su trayectoria, que incluye pasar el examen de la barra para estudiantes del primer año (Baby Bar), ha sido documentada en el antiguo reality show de su familia en E!, Keeping Up With The Kardashians, y ahora en su nuevo programa de Hulu, que sigue la misma línea creativa, The Kardashians.

