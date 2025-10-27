lunes 27  de  octubre 2025
Kim Kardashian defiende el estilo de North West

En un video de Tiktok, Kardashian expuso las dificultades a las que se enfrentan los padres cuando sus hijos llegan a ciertas etapas como la preadolescencia

&nbsp;Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California.&nbsp;

 Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California. 

AFP/Amy Sussman
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kim Kardashian defendió el último look que lució su hija North West. La hija mayor de la empresaria y el rapero Kanye West fue vista luciendo lentes de contacto azules, y modificaciones corporales falsas en la cara como piercing y tatuajes lavables en videos difundidos en Tiktok.

Ante la controversia que generó en redes sociales, la ahora abogada expuso su sentir, junto a la niña de 12 años, en un video de Tiktok. "Esto no es un problema", comentó la socialité.

 Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California. 
Kim Kardashian fue diagnosticada con un aneurisma tras divorciarse de Kanye West
Kim Kardashian asiste a SNL50: The Anniversary Special, el 16 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva York. video
Kim Kardashian confiesa que se casaría una cuarta vez

"Es muy madura en cierto sentido, y dice: 'Mamá, vi esto y no me importa que no les guste... mi pelo azul o esto o aquello'. Tiene mucha confianza...", agregó.

Aprendizaje

Kardashian expuso las dificultades a las que se enfrentan los padres cuando sus hijos llegan a ciertas etapas como la preadolescencia, admitiendo que usualmente se comenten errores y que es importante ser amables al momento de reaccionar ante algo.

"Pensé: 'Bueno, no volveremos a usar eso'. Por desgracia, cometimos ese error delante de todo el mundo. Como madre, es como si estuvieras aprendiendo al mismo tiempo".

No es la primera vez que Kim se enfrenta a las críticas por el estilo de North. Sin embargo, ha manifestado que se siente orgullosa del estilo que su hija tiene y de lo decidida que es en cuanto a temas de moda y belleza.

"He tenido esas conversaciones con North sobre maquillaje porque le encanta su delineador de labios", dijo Kardashian en un podcast. También compartió que North está tomando clases de maquillaje para efectos especiales, las cuales ha estado perfeccionando.

