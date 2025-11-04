Sydney Sweeney rompe el silencio sobre polémica de American Eagle

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.

MIAMI.- Sydney Sweeney se pronuncia por primera vez sobre su polémica colaboración con American Eagle . En una entrevista para la revista GQ, la actriz habló sobre la campaña para la marca de vaqueros que causó controversia en redes sociales al ser acusada de tener connotaciones racistas.

Los comentarios de Sweeney se producen aproximadamente cuatro meses después de que American Eagle lanzara la campaña de otoño en julio, generando una fuerte reacción negativa del público por su mensaje y tono.

MÍUSICA Hilary Duff estrena "Mature", sencillo con el que regresa a la música

También se desató un debate, en el que algunos críticos afirmaron que el uso de la palabra "jeans" (vaqueros) como juego de palabras con "genes" (genes) tiene connotaciones raciales e insinúa una superioridad genética. Otros la criticaron por complacer la mirada masculina e inspirarse en la polémica campaña de vaqueros de Brooke Shields de 1980.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por American Eagle (@americaneagle)

Cuando GQ le preguntó si le había sorprendido la reacción al anuncio, Sweeney respondió directamente.

"Hice un anuncio de vaqueros. O sea, la reacción sí que fue una sorpresa, pero me encantan los vaqueros. Solo uso vaqueros. Literalmente, llevo vaqueros y camiseta todos los días", respondió la actriz.

Luego, le preguntaron a la estrella de Euphoria qué se sintió al escuchar al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos hablar sobre el anuncio.

"Fue surrealista", respondió.

Respaldo presidencial

En agosto, el presidente Donald Trump expresó su apoyo al anuncio de la actriz de Euphoria durante una rueda de prensa en Pensilvania, donde le informaron que estaba registrada como republicana en Florida desde hacía un año.

"¡Ah, ahora me encanta su anuncio! (...) Te sorprendería la cantidad de republicanos que hay. No lo sabía, pero me alegro de que me lo hayas dicho", expresó el presidente.

A pesar de su conocida afiliación política, Sweeney nunca ha hecho declaraciones públicas sobre su partido, ni ha respaldado o apoyado abiertamente a Trump.