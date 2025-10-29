Kim Kardashian habla sobre diagnóstico de aneurisma cerebral

Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Kim Kardashian dio una actualización sobre su estado de salud tras compartir un diagnóstico preocupante en un adelanto de la nueva temporada de The Kardashians. En la serie de telerrealidad transmitida por Hulu , la fundadora de SKIMS admitió haber sido diagnosticada con un pequeño aneurisma cerebral.

A principios de esta semana, la estrella hizo una aparición en el programa Good Morning America, donde brindó más detalle sobre la impactante revelación.

"En el próximo episodio verán que me hice una gammagrafía. Y tuve que someterme a muchas otras pruebas cerebrales con todo el equipo médico", le dijo a la presentadora Robin Roberts.

Kardashian hizo hincapié en la importancia de priorizar su bienestar.

"Es una buena medida de precaución, asegurarse de hacerse chequeos. La salud es lo más importante, así que hay que tener cuidado con todo lo que se hace", expresó.

La empresaria reveló el diagnóstico por primera vez en un adelanto de la séptima temporada del reality show de su familia. En el vídeo, se ve a Kardashian entrando en una máquina de resonancia magnética antes de que la cámara muestre una conversación con su familia.

Desafíos

En el audiovisual, la estrella de 45 años insinuó la causa del aneurisma, explicando que los médicos le habían dicho que era producto del estrés.

Las escenas muestran varios desafíos que Kim enfrentó en ese momento, incluyendo la preparación para el examen de abogacía, su viaje a París para el juicio derivado del robo a mano armada que sufrió en 2016 y el divorcio de su exmarido, Kanye West.

Durante su participación en octubre en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper, habló abiertamente sobre algunos de los desafíos que enfrentó en su matrimonio.

"La gente puede decir que había señales, pero tal vez no les presté atención. Y creo que cuando alguien tiene su primera crisis nerviosa, uno quiere brindarle todo el apoyo posible, ayudarlo a superar la situación, involucrarse de lleno y estar ahí para él", explicó.

Sin embargo, señaló que West no estaba dispuesto a buscar ayuda ni hacer cambios, y añadió que eso dificultó el continuar dentro de la relación.