Nueva serie de Ryan Murphy "All's Fair" llega a Disney+ con elenco estelar

Teyana Taylor, Naomi Watts, Sarah Paulson y Kim Kardashian asistieron al Town Hall de SiriusXM con el elenco de "All's Fair", presentado por Andy Cohen en los estudios de SiriusXM el 27 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

PARÍS.- All's Fair, la nueva creación de Ryan Murphy, se estrenará el martes en Disney+, con un elenco femenino de lujo encabezado por Glenn Close, Kim Kardashian, Naomi Watts y Sarah Paulson. Los tres primeros episodios estarán disponibles desde el estreno, y los siete restantes se lanzarán semanalmente cada martes.

Rodada en Los Ángeles, la serie sigue a seis abogadas especializadas en derecho de familia que abandonan un bufete dominado por hombres para crear su propio despacho, dedicado a defender a mujeres en proceso de divorcio.

Kim Kardashian interpreta a Allura Grant, personaje principal y cofundadora del bufete. Es su segundo papel importante tras su aparición en la temporada 12 de American Horror Story: Delicate.

El rol parece hecho a su medida. La empresaria y fundadora de SKIMS lleva seis años estudiando derecho y espera actualmente los resultados del examen del Colegio de Abogados de California.

Glenn Close encarna a Dina Standish, mentora del grupo, mientras que Naomi Watts es Liberty Ronson, abogada británica. Teyana Taylor interpreta a Milan, joven recluta, y Sarah Paulson da vida a Carrington Lane, la antagonista.

Temas de la serie

La serie aborda temas como la sororidad y el apoyo entre mujeres cuando están en su punto más bajo, explicó Kim Kardashian durante una conferencia de prensa celebrada a finales de octubre en París.

"Es un regalo trabajar con todas estas mujeres que realmente se quieren entre sí", comentó Niecy Nash Betts, quien interpreta a Emerald Green, una exdetective privada convertida en abogada y madre soltera.

Glenn Close, impresionada por la energía del rodaje, describió al equipo como un grupo de mujeres poderosas, divertidas y solidarias.

Como suele ocurrir en las producciones de Ryan Murphy, creador de éxitos como American Horror Story y Glee, los diálogos son afilados y precisos, reportó AFP.

Sarah Paulson afirmó haberse divertido con algunos textos. "Ryan vive en un mundo de extremos. No hay reglas con él".

Naomi Watts, en su tercera colaboración con Murphy, destacó la confianza inmediata que sintió en el proyecto. Al igual que Kardashian y Paulson, aceptó el papel sin leer ni una sola línea del guion.

All's Fair llega rodeada de una gran expectativa. El tráiler alcanzó más de 44 millones de visualizaciones en solo dos semanas en el canal de YouTube de Hulu, asociado a Disney.

FUENTE: AFP