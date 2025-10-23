viernes 24  de  octubre 2025
Kim Kardashian fue diagnosticada con un aneurisma tras divorciarse de Kanye West

La impactante noticia apareció en un avance de la próxima temporada del programa The Kardashians, transmitido por Hulu

&nbsp;Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California.&nbsp;

 Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California. 

AFP/Amy Sussman
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kim Kardashian hace una nueva y dramática revelación sobre su divorcio de Kanye West. En un avance de la próxima temporada del programa The Kardashians, transmitido por Hulu, la empresaria aparece entrando en una resonancia magnética antes de contarle a su familia que le habían detectado un pequeño aneurisma.

En el audiovisual aparece su hermana mayor, Kourtney Kardashian, notablemente sorprendida por la noticia. Tras preguntarle si los médicos habían dado una razón para el diagnóstico, Kim respondió que se trataba de estrés.

Tras revelar el aneurisma, el avance muestra a la fundadora de SKIMS entre lágrimas hablando de su separación de su exmarido Kanye West, con quien ha mantenido un vínculo inestable posterior al divorcio.

"Me alegro de que haya terminado. Mi ex seguirá en mi vida, pase lo que pase. Tenemos cuatro hijos juntos", expresó Kardashian.

Más revelaciones

La superestrella de telerrealidad ha utilizado su programa para documentar los problemas de su relación con el rapero. En el estreno de la séptima temporada de The Kardashians, también reveló que su diagnóstico de psiroasis, enfermedad de la piel que causa un sarpullido con manchas rojas y escamosas, se había agravado recientemente debido al estrés.

“No había tenido psoriasis desde que me divorcié, y simplemente empezó a reaparecer”, reveló.

Agregó que su enfoque es proteger a sus hijos. En una reciente aparición en el podcast Call Her Daddy, Kardashian contó que ya habían pasado un par de meses desde que ella y sus cuatro hijos tuvieron noticias de West.

"Trato de establecer una relación saludable entre ellos y su padre. Creo que él lo sabe. Siempre sigo insistiendo, pero también los protejo cuando es necesario. Y va por oleadas y fases, y es mucho trabajo", admitió.

La pareja estuvo casada desde 2014 hasta su divorcio en 2022.

