Kim Kardashian suma 200 millones de seguidores en Instagram

“200 MILL, muchas gracias por el amor”, escribió Kim Kardashian en la leyenda de una foto que publicó el domingo.

De esta forma, la protagonista del reality show Keeping Up With The Kardashians se unió al grupo de las celebridades más seguidas en Instagram, integrado por el futbolista Cristiano Ronaldo (255 millones de seguidores), Ariana Grande (216 millones) y Dwayne Johnson "The Rock" (212 millones).

Por otro lado, la supermodelo Kendall Jenner, de 25 años, tiene 148 millones de fanáticos y Khloe Kardashian le sigue con 127 millones, mientras que Kourtney Kardashian tiene alrededor de 110 millones de seguidores.

Hace semanas, Kim Kardashian se convirtió en noticia después de que varios medios se hicieron eco de su supuesto divorcio del rapero Kanye West, información que no ha sido confirmada ni desmentida hasta ahora.