Kim Kardashian y Kanye West enfrentados por polémica campaña

Embed DONDA coming this Friday pic.twitter.com/HGibF3PHYf — ye (@kanyewest) July 21, 2020

En su discurso, el esposo de Kim Kardashian habló del aborto, la esclavitud o la flexibilización del uso de armas porque, según sus propias palabras, "disparar pistolas es divertido".

Kanye West también, hizo referencia a su batalla a favor de los opiáceos y del cannabis, sus tratos comerciales con Adidas y hasta prometió "un millón de dólares" para todos los que tengan hijos.

Sus declaraciones dieron la vuelta al mundo y Kanye West se convirtió rápidamente en trending topic, ya que muchos de sus defensores opinan que esta no es la manera correcta de hacer campaña.

También se quedaron muy sorprendidos cuando el artista estadounidense, de 43 años, se puso a llorar al recordar que su padre quería que su madre abortase y que ella "le salvó la vida", aunque reconoció que estuvo a punto de hacer lo mismo cuando Kim Kardashian se quedó embarazada de su primer hijo. "¡Tenía las pastillas en la mano! ¡Casi mato a mi hija!", dijo gritando el rapero. "¡Amo a mi hija!".

Precisamente esas palabras fueron las que provocaron la molestia de su esposa Kim Kardashian, ya que no entiende por qué tuvo que hablar de un tema tan íntimo.

Según dijo una fuente cercana a Page Six, Kim Kardashian está angustiada y "desesperadamente preocupada" por su marido. "Ha intentado ayudar a Kanye, mantenerle calmado y evitar que tenga crisis en público. La familia cree que está sufriendo un episodio bipolar. No debe estar tomando su medicación porque siente que le hace ser menos creativo. Pero que salga y diga eso sobre North es impactante. Kim está devastada. Ella ha trabajado muy duro para ayudarle, pero no dejará que haga esto a sus hijos", asegura dicha fuente haciendo referencia a North, de siete años, Saint, de cuatro y medio, Chicago, de dos, y Psalm, que nació hace 14 meses.

Además, tal y como publica People, Kim Kardashian está "enfadada" y “sorprendida" de que el rapero haya contado algo tan privado. "Adora a sus hijos y quiere protegerlos. Lo que más le gusta en el mundo es ser madre", aseguran las fuentes.

El ganador de 21 premios Grammy, que llevaba un chaleco antibalas en el que podía leerse la palabra “seguridad” y el número 2020 afeitado en el pelo, no tardó en pronunciarse al respecto y utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que la madre de sus hijos "está intentando volar a Wyoming con un médico para encerrarme, como en la película Get Out, porque ayer lloré al salvar la vida de mis hijas". "Todos saben que esa película va sobre mí", escribió el productor en varios mensajes que luego eliminó. Además de mencionar a su esposa Kim Kardashian, Kanye West también hizo referencia a su suegra, Kriss Jenner, además de otros rostros tan conocidos como la editora en jefe de Vogue Anna Wintour o el actor Shia LaBeouf.

Algunos medios aseguran que la paciencia de Kim llegó a su límite y que está pensando poner punto y final a su matrimonio con Kanye West si no abandona la campaña presidencial. La estrella de Keeping up with the Kardashians le dijo a su marido que o se retira ahora o podría dejarle, tal y como confirmó una fuente al periódico The Sun. "Además, tanto ella como sus hermanas se horrorizaron al ver a Kanye relacionándose con otras personas en un sitio cerrado y sin mascarilla". "Kris le dijo a Kanye que debe ponerse en cuarentena durante dos semanas antes de poder verla a ella o a los niños", añade.