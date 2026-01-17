Kourtney Kardashian confiesa que ha estado sobria por 3 años

Kourtney Kardashian y Travis Barker asisten a la 94ª entrega anual de los Premios de la Academia el 27 de marzo de 2022 en Hollywood, California.

MIAMI.- Kourtney Kardashian comparte con sus seguidores un gran motivo de celebración. Mientras celebraba el lanzamiento del nuevo sabor de palomitas de maíz Khloud, la marca de su hermana Khloé Kardashian , la fundadora de Poosh, reveló que también celebraba un logro personal: tres años de sobriedad .

En un video publicado en sus historias de Instagram el viernes 16 de enero, Kourtney recibió un trato especial al presentarle el nuevo sabor de palomitas de maíz con trufa y queso cheddar blanco de la marca.

Para acompañar el aperitivo, la estrella de The Kardashians recibió un cóctel sin alcohol a base de ginebra.

"Les dije que no he bebido alcohol en 3 años. Viernes elegante", escribió sobre la publicación.

Al final del video, la estrella de reality y su esposo Travis Barker levantaron sus copas para un brindis.

Kourtney no es la única miembro de la familia que habla abiertamente sobre su proceso de sobriedad. De hecho, su expareja Scott Disick, cuya lucha contra el alcoholismo ha sido documentada públicamente desde su participación en Keeping Up with the Kardashians, compartió anteriormente cómo le explica sus problemas pasados con el abuso del alcohol a Mason, el hijo mayor de la pareja.

“Habló con él sobre cómo me afectó y lo mal que me hizo sentir en ciertas situaciones, y él lo sabe (...) Va a probar la bebida cuando llegue el momento, pero si veo que hay un problema hereditario, intervendré. Hasta entonces, lo trataré como a cualquier otro niño", dijo Disick, en un episodio del podcast Khloé in Wonder Land.