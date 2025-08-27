Kris Jenner habla por primera vez sobre rejuvenecimiento facial

Kris Jenner también habló de sus planes futuros con entusiasmo, anticipando su cumpleaños número 70 este noviembre

MIAMI.- ‎Kris Jenner , la matriarca del clan Kardashian-Jenner, ha roto el silencio tras semanas de especulación sobre su renovada apariencia. En una entrevista exclusiva con Vogue Arabia publicada esta semana, Jenner confirmó que se sometió a un nuevo procedimiento de rejuvenecimiento facial , describiéndolo como su manera de: "envejecer con gracia".

‎“Esto es mi versión de aging gracefully”, declaró la empresaria de 69 años, añadiendo que busca sentirse bien consigo misma sin dejar de ser auténtica: “Quiero verme como yo, solo un poquito más descansada… más feliz”.

‎Jenner reveló que fue su hija Kylie quien la acompañó durante la cirugía, mientras Kim Kardashian estuvo presente a través de FaceTime durante todo el proceso. El procedimiento fue realizado por el reconocido cirujano plástico Dr. Steven M. Levine, radicado en Nueva York.

‎Esta no es la primera vez que Jenner opta por un facelift. En 2011, se sometió a uno previo, en manos del Dr. Garth Fisher, quien también ha operado a varias de sus hijas. En su reciente declaración, insistió en que hablar abiertamente sobre estos procedimientos ayuda a normalizarlos y a quitarles el estigma.

‎“No quiero que la gente tenga miedo de envejecer, pero tampoco quiero fingir que esto simplemente sucedió”, explicó.

Sobre el rejuvenecimiento

‎Aunque no detalló el nombre técnico del procedimiento, expertos sugieren que se trataría de un SMAS lift lateral combinado con un deep neck lift, una técnica tradicional pero eficaz que rejuvenece el rostro sin alterar la expresión natural.

‎Según el medio Allure, esta técnica ofrece resultados duraderos y es una alternativa segura al más moderno pero arriesgado deep-plane facelift.

‎Jenner también habló de sus planes futuros con entusiasmo, anticipando su cumpleaños número 70 este noviembre. ‎“Estoy lista para esta nueva etapa de mi vida. Mi madre trabajó hasta los 82, y yo no tengo planes de parar. Me encanta lo que hago”, expresó.

‎Con esta declaración, Kris Jenner no solo confirma los rumores, sino que vuelve a posicionarse como una figura influyente en la conversación sobre envejecimiento, belleza y autenticidad en la era digital.