viernes 8  de  mayo 2026
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Kris Jenner confiesa que usó Ozempic pero no le hizo bien

La representante de 70 años explicó que el medicamento la hizo sentir enferma, por lo que buscó otra alternativa para perder peso

Kris Jenner asiste al desfile de modas de Tommy Hilfiger durante la Semana de la Moda de Nueva York de septiembre de 2022: The Shows el 11 de septiembre de 2022 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Kris Jenner asiste al desfile de modas de Tommy Hilfiger durante la Semana de la Moda de Nueva York de septiembre de 2022: The Shows el 11 de septiembre de 2022 en la ciudad de Nueva York. 

Rob Kim/Getty Images para NYFW: Los espectáculos/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kris Jenner ha revelado su experiencia con el Ozempic, tratamiento que se ha popularizado entre las celebridades que buscan alternativas para bajar de peso. No obstante, la matriarca del clan Kardashian-Jenner aseguró que en su caso no fue positivo.

Durante su participación en el podcast SHE MD, la empresaria confesó a la ginecóloga obstetra Dra. Thais Aliabadi y la defensora de los derechos de la mujer Mary Alice Haney que el popular GLP-1 no le funcionó.

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“No hice, digamos, un Ozempic. Lo probé. Lo probamos una vez cuando nadie sabía lo que era y me sentó muy mal”, recordó.

La representante de 70 años explicó que el medicamento la hizo sentir enferma. "No puedo trabajar más. No puedo. Estoy muy enferma. No puedo, tengo náuseas".

Ante la situación, señaló que se le recomendó probar otra alternativa.

Tratamientos para mantenerse

En la conversación, Jenner también abordó los tratamientos estéticos a los que se expone para mantener su aspecto ante el natural envejecimiento.

“Me di cuenta de que una inyección de péptidos era realmente estupenda para mí. Y luego la complemento con suplementos”, afirmó.

Además, también manifestó que agregar aceites de pescado y omega-3 le produjo un cambio significativo.

“Y eso lo cambió todo. De hecho, me dio un par de horas extra por la noche porque me levanto muy temprano. Suelo querer irme a dormir en cuanto termino de leer mi último correo electrónico, hacer mi última llamada, ver a mis hijos y cenar, y listo”.

Añadió que los péptidos le proporcionaban más energía que antes y que los suplementos también son buenos para el cabello, las uñas y la piel.

Jenner también reconoció que se sometió a un estiramiento facial en 2025.

“Me hice un lifting facial muy conocido hace un año. Así que eso me ayudó”, dijo riendo y destacando a su médico, el doctor Steven Levine.

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