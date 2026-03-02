lunes 2  de  marzo 2026
Afirman que Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto

Law Roach, famoso estilista de Zendaya, habría confirmado que la boda entre la actriz de Euphoria y la estrella de Spider-Man ya habría ocurrido

Tom Holland y Zendaya asisten al estreno en Los Ángeles de Spider-Man: No Way Home de Sony Pictures el 13 de diciembre de 2021 en Los Ángeles, California.

Getty Images via AFP / Emma McIntyre

Getty Images via AFP / Emma McIntyre
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Una de las parejas más queridas de Hollywood podría haber pasado por el altar en una ceremonia secreta. Este domingo en la alfombra roja de los Premios al Actor 2026, el estilista y amigo cercano de Zendaya, Law Roach, afirmó que la actriz y su prometido, el actor Tom Holland, ya están casados.

"La boda ya se celebró. Te la perdiste (...) ¡Es muy cierto!", exclamó entre risas.

La intervención del famoso estilista no tardó en correr como pólvora por las redes sociales, levantando especulaciones sobre el lugar de la ceremonia, la veracidad de la información y, en especial, el vestido de la novia.

Historia de amor

Los rumores sobre el compromiso entre los actores comenzaron durante los Globos de Oro 2025, cuando Zendaya, de 29 años, fue vista luciendo un diamante en el dedo anular de su mano izquierda. TMZ confirmó la noticia al día siguiente, citando a fuentes cercanas a la pareja.

Meses más tarde, en septiembre de 2025, Holland rompió su silencio sobre el compromiso de la pareja al corregir con dulzura a un periodista durante una reciente conferencia cuando este mencionó a Zendaya como su novia. En el vídeo que circula en X, se puede escuchar al periodista fuera de cámara decir: "Traje a mi hija y conoció a tu novia", a lo que Tom se rió y respondió: "Prometida".

La pareja, conocida por su privacidad, desató rumores de noviazgo en 2016 cuando fueron elegidos juntos para Spider-Man: Homecoming. Sin embargo, tanto Zendaya como Tom sostuvieron que su relación era estrictamente platónica en aquel momento.

El romance no se confirmaría sino hasta 2021, cuando la estrella de Euphoria y el actor de Avengers: Endgame fueron vistos besándose en un automóvil.

