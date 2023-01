La Academia revisa procedimientos tras polémica nominación

Aunque el documento no menciona a Riseborough, su nominación en la categoría mejor actriz desató especulaciones.

Andrea protagonizó la película To Leslie, en donde interpreta a una madre soltera que lucha con el alcoholismo. La cinta independiente no destacaba entre las favoritas a los premios de la Academia, por lo que sorprendió al figurar en la lista.

"Estamos revisando los procedimientos de campaña sobre los nominados de este año para estar seguros de que ninguna directriz fue violada", continúa el comunicado.

To Leslie estuvo dirigida por Michael Morris, y, según BoxOfficeMojo, había recaudado 27.322 dólares de taquilla al momento de la nominación.

Edward Norton, Gwyneth Paltrow y Sarah Paulson fueron algunos de los artistas que manifestaron en redes sociales su apoyo a la interpretación de Riseborough.

La película tampoco había obtenido vistosas vallas publicitarias en las principales avenidas de Los Ángeles, como suele ocurrir durante la temporada de premios.

Sin embargo, medios especializados en el séptimo arte han publicado cómo el trabajo de la actriz fue catapultado en los últimos días, previo a las nominaciones, a través de las redes sociales. Mary McCormack, esposa del director de la cinta, encabezó la promoción.

"Confiamos en la integridad de nuestros procedimientos de voto y nominación, y apoyamos campañas de base genuinas a favor de interpretaciones destacables", dijo la Academia en su comunicado.

Asimismo, la Academia destacó que su revisión permitirá recopilar la información necesaria para estipular una nueva cláusula o modificar las ya existentes por el impacto de la era digital.

Riseborough peleará la estatuilla a mejor actriz con Cate Blanchett, Tár; Ana de Armas, Blonde; Michelle Williams, The Fabelmans; y Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once.

La 95ª edición de los Óscar se realizará el 12 de marzo en Los Ángeles.

FUENTE: Redacción con información de AFP