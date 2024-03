La actriz Melissa Joan Hart cree en la denuncia de Drake Bell

Según lo reseñado por TMZ, Melissa aseveró que personalmente nunca escuchó sobre estas situaciones ni fue abordada por otros en el set para comentarle que algo así sucedía. Sin embargo, explicó que aunque su experiencia fue distinta, no significa que la de los demás no sea verdad.

"No conozco las experiencias de otras personas pero no niego nada de lo que digan los demás. Nunca me han contado las historias de estas personas que están en el (documental). Y tengo que decir que nunca escuché personalmente una historia de una estrella de Nickelodeon (que haya pasado por algo parecido). Nadie ha venido a mí y me ha hablado sobre ninguna de estas situaciones. Pero confío absolutamente en ellos, les creo al 100%", manifestó.

La experiencia de Melissa

Joan Hart, quien posteriormente protagonizó la comedia Sabrina, la bruja adolescente, la cual también fue transmitida por Nickelodeon, aseveró que su experiencia en los sets de Orlando fue positiva.

"En Orlando, no tuve nada más que una experiencia maravillosa. Probablemente los niños trabajábamos mucho más duro de lo que está permitido por ley, pero nos divertimos muchísimo, fueron muchas horas, eso es todo, porque tenía que ir a la escuela y hacer el show", alegó.

Igualmente, considera que el éxito de su experiencia se debe a que estuvo rodeada de un equipo que la protegió en todo momento.

"Estaba rodeada de un equipo increíble, un elenco increíble que me cuidó muy bien. Quiero decir, estas personas me protegieron. … Debo decir que no todos los huevos en la canasta de Nickelodeon están podridos. Había algunos buenos huevos, había algunas personas que realmente me cuidaron".

Denuncias de Drake Bell

Melissa Joan Hart abandonó la cadena a mediados de la década de los noventa, mucho antes de que Drake Bell fuera parte del espectáculo en el que sufrió abuso sexual: la serie The Amanda Show, la cual fue transmitida entre 1999 y 2002.

En el documental de Investigation Discovery Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, Drake reveló cómo fue víctima por parte de Brian Peck, su entrenador de diálogo en el programa infantil.

El intérprete recordó cómo empezó todo, explicando que el hombre se volvió muy cercano a él y creó una brecha en la relación de Bell con su padre, manager de Bell y quien sospechaba de las malas intenciones de Peck.

Drake enfatizó que Peck logró aislarlo de casi todos cuando inició su camino en Nickelodeon y se quedaba en su casa luego de las audiciones a las que lo acompañaba.

No obstante, una noche despertó y encontró a Brian abusando de él, reseñó TMZ.