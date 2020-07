La actriz Verónica Montes denuncia mala experiencia laboral

"A pesar del miedo a contagiarme acepté un trabajo, que agradezco mucho el poder trabajar en lo que amo y que me tomen en cuenta en varios proyectos. Cumplí con todo lo acordado el día de mi llamado y me llevé una gran sorpresa, una no grata sorpresa: el personaje ya no me pertenecía, se lo habían asignado a otra actriz y ahora yo sería otro personaje, una rubia tonta", narró Montes de manera afligida a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.