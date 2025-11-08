sábado 8  de  noviembre 2025
LETRAS

La argentina Florencia Canosa gana premio internacional de novela fantástica

La novela ganadora La borra apretada del sueño combina elementos del terror y la ternura, renovando la figura clásica del zombi

Jurado del Premio Internacional Tristana de Novela Fantástica de Santander.

Jurado del Premio Internacional Tristana de Novela Fantástica de Santander.

Ayuntamiento de Santander vía Europa Press

SANTANDER.- La escritora argentina Florencia Canosa ha resultado ganadora del XVIII Premio Internacional Tristana de Novela Fantástica con la obra titulada La borra apretada del sueño, según ha anunciado la concejala de Cultura, Noemí Méndez, tras el fallo del jurado reunido en Santander.

El jurado, presidido por la escritora Espido Freire y compuesto por Marta San Miguel, David Roas (por videoconferencia) y José Ángel Zapatero, con Regino Mateo como secretario sin voto, decidió por unanimidad otorgar el premio a esta novela, seleccionada entre las 350 obras presentadas al certamen.

Lee además
La trama de la nueva película Predator: Badlands humaniza a los temibles cazadores yaujta.  video
CINE

"Predator: Badlands" llega a las salas de cine en EEUU
El cantante y pianista Nat King Cole, junto a su novia en su camerino en el Apollo Theatre, en noviembre de 1946, en Harlem, Nueva York. 
MÚSICA

Álbum tributo a Benny Moré y Nat King Cole nominado al Grammy

El acta destaca "el rico lenguaje literario y la calidad de una obra personal e inteligente, capaz de crecer desde la tradición transformando y sumando géneros".

La novela combina elementos del terror y la ternura, renovando la figura clásica del zombi y ambientando la acción en los tiempos de la caída del general Rosas, con un retrato ambicioso de los conflictos sociales y políticos de la época.

"El Premio Tristana sigue creciendo en calidad y proyección internacional. Cada año recibimos más obras y más diversas, y eso demuestra que Santander se ha consolidado como un referente dentro del género fantástico y como una ciudad que apuesta firmemente por la creación literaria", afirmó en nota de prensa la edil, quien también ha puesto en valor el certamen como una plataforma de impulso para los autores emergentes.

Convocado por el Ayuntamiento de Santander, el premio está dotado con 8.000 euros y la publicación de la obra en Menoscuarto Ediciones, sello encargado de editar el texto desde la segunda edición del certamen.

La autora recibirá el galardón durante la Gala de las Letras de Santander, que se celebrará a finales de año, junto con el resto de ganadores de los certámenes municipales.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Shein se libra de suspensión en Francia, pero sigue bajo vigilancia

En imágenes: Inauguran boutique Jenny Polanco en Coral Gables

18 películas compiten en festival internacional de cine cerámico en España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigación

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Los comunistas Zohran Mamdani, (izq.) el nuevo alcalde de Nueva York, y el senador federal, Bernie Sanders. 
SOCIALISMO E ISLAMISMO

Nueva York y los demócratas: una nueva era de oscuridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Inmigración

EEUU retoma norma de "carga pública" para emitir visado en el mundo

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
POLÍTICA

María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante una conferencia de prensa en el Capitolio y escoltado por congresistas republicanos.
WASHINGTON

Corte Suprema estudia aranceles y el cierre presupuestal es el mayor de la historia

Por Leonardo Morales
Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA
ENTREVISTA

Idea: Diez años de llamados a salvar la democracia

Uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de petróelo.
OPERACIONES ILÍCITAS

Alertan que buques de petróleo hacen descargas clandestinas en Venezuela, más de 80 en las costas

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. video
JURAMENTACIÓN

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: es tiempo de la democracia, del respeto y la unidad

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
CRIMEN TRANSNACIONAL

Francia refuerza su presencia en América Latina para combatir el narcotráfico