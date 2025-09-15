Angélica Vale revela secretos de "La fea más bella" en nuevo podcast

MIAMI.- Tras casi 20 años del estreno de La fea más bella, Angélica Vale vuelve para compartir con los fanáticos de la producción detalles que se suscitaron detrás de cámaras, dinámicas en el set y secretos de la aclamada telenovela en el podcast La suerte de la fea.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Vale confesó que cuando la contactaron de Pitaya Entertainment consideraba que ya todo sobre la serie se había dicho, pero lo cierto es que los fanáticos aún esperaban conocer todo lo que no se vio en pantalla.

"Me hablaron de Pitaya. Me dijeron para hacer un podcast de La Fea, pero yo pensé que ya de ella se había dicho todo, qué iba a decir, ya la gente la vio y la revió", comentó entre risas. "Me pidieron contar todo lo que pasaba detrás de cámaras mientras se grababa la novela, y eso no se había contado. Qué belleza que después de casi 20 años de que se transmitiera esta telenovela, todavía llame la atención y que haya alguien que quiera escuchar anécdotas y que haya una historia que no se haya contado".

Al ser consciente de esto, la respuesta de la protagonista fue un sí rotundo.

"Coincidió con que mi hija empezó a verla por primera vez y yo me uní a ella para verla. Fue mi mejor manera de recordar lo que pasó backstage. Todo fluyó y sentí que Diosito me pidió que hiciera este proyecto. Estoy feliz, muy sorprendida y muy emocionada", agregó.

Quienes sintonicen La suerte de la fea podrán conocer de manera cronológica cómo la producción fue cobrando vida.

"Hay muchas anécdotas sobre, por ejemplo, cómo nació el tic en el ojo de la protagonista y si hubiera sabido que a Ana María (Orozco, protagonista de Yo Soy Betty, la Fea) también le temblaba el ojito, no lo hubiera puesto en mi personaje. Pero una de las cosas que decidimos Jaime (Jaime Camil, quien dio vida a Fernando en la producción mexicana) y yo fue no ver la novela, para no imitarla. Entonces no vi lo del ojito. Esas cositas chiquititas... o incluso mi risa, que salió porque me agarró en curva: el mismo director, junto con Sergio Mayer, me preguntaron cómo me iba a reír, y me salió de nervios", recuerda.

"Esa y mil anécdotas más van a estar saliendo en el podcast cada martes".

Angélica no estará sola. Comparte la conducción del podcast con El Filip, quien también es un fanático de la novela. Aunque previo a que se desarrollara el podcast no se conocían, la actriz y comediante asevera que su participación le ha brindado al programa más autenticidad.

"Es un chavo que me está ayudando y que es fan de la novela, algo padrísimo porque puedo platicar con alguien que le gusta y se divirtió viendo la novela. No nos ponemos de acuerdo, no llevamos un libreto, él me dice para hablar de los capítulos, nos ponemos a hablar y yo le suelto las anécdotas y él se va emocionando porque sabe de lo que está hablando. Por eso digo que Pitaya le dio al clavo, porque si me hubiera puesto a otra persona que no fuera honesta con lo que estamos haciendo no se habría sentido tan rica la plática".

"Ella cura almas"

Tras casi 20 años desde que se transmitió por primera vez La fea más bella, Angélica aún se sorprende al recordar los hitos que marcó la telenovela y describe el impacto que tuvo en la región como: "un regalo maravilloso de la vida".

"Creo que siempre lo vi así. Desde que nos empezó a ir bien y nos cambiaron de horario, porque empezamos en México a las 4:00 pm, luego nos pasaron a las 6:00 pm, luego a las 8:00 pm. Tuvimos capítulos de hora y media. La verdad es que ni en mis sueños más locos llegué a pensar que me podría pasar algo así. Se vendió en 80 países. Fue un éxito en Estados Unidos, competidos con 24 y Grey’s Anatomy. Nuestros nombres empezaron a resonar en las cadenas americanas. Todo eso fue un sueño hermoso", reconoce.

A su juicio, no importa con cual versión de la historia de La Fea hayas conectado, pues el personaje y su resiliencia 'cura almas'. Por ello, desde el primer momento se siente agradecida de haber tenido la oportunidad de formar parte del proyecto en México y del legado de la obra original de Fernando Gaitán.

"Ni en mis sueños adolescentes llegué a imaginar que un proyecto iba a tocar y a curar tantas almas, porque esto es lo que hace, no importa cuál versión de La Fea hayas visto, ella cura almas. La Fea ayuda, rescata de muchas depresiones. Es una historia maravillosa y mi versión, tuve la fortuna de proyectar todo lo que creía que era feo en mí y es cuando la gente más me ha querido. No tengo más que agradecimiento y amor total por esto. Soy la única mujer que le dicen fea y se emociona".

En retrospectiva, Vale insiste en que si bien los años han pasado, volviendo a ver la novela y conectando con su persona puede ver que aunque los tiempos han cambiado, el mensaje sigue vigente.

"Me he dado cuenta cómo hemos cambiado. Veo todos los insultos que le hacen a esta pobre mujer y sé que eso ya no funciona, no es posible que pase. Gracias a Dios hemos cambiado. Creo que hasta la mujer más bella del planeta se levanta un día y no se siente guapa, se siente fea, ese sentimiento de no sentirte tan bella todos los días, todos los podemos tener. Además, siento que hay, ahorita sobre todo con las rede sociales, un problema de autoestima muy fuerte: si no me ponen ciertos likes, no estoy cumpliendo. Si no me ponen los comentarios que yo quiero, no estoy siendo popular. Todas esas cosas te pueden dar en la torre de la autoestima, te pueden afectar de una manera muy fuerte y seria. Qué mejor que tener un proyecto como La Fea, donde ella es la heroína, nunca deja creer en su talento por más que no tenga los códigos de belleza que se deben seguir, pero sí tiene la visión, el ser empática, respetuosa, amorosa y eso es lo que vale en la vida. Tener esta historia a la mano llega a ser más importante que nunca, porque mientras más superflua se ponga la vida, más vamos a necesitar aterrizar con estas cosas que sí son importantes y no cómo nos vemos y cómo la gente nos aprecia. Yo digo que siempre hay un roto para un descosido, y eso de la belleza puede ser muy feo para alguien, pero muy guapo para alguien más. Creo que estas historias son importantes que no se pierdan".

