"La bola negra", apuesta de España por el Óscar, recibe ovación en festival de Toronto

Javier Ambrossi y Javier Calvo asisten al estreno canadiense de "La Bola Negra" de Netflix el 15 de septiembre de 2026 en Toronto, Ontario.

TORONTO.- La bola negra, el drama con el que España espera competir en los Óscar, fue ovacionada el martes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), a donde llegó como parte de su gira en el circuito europeo y norteamericano.

El drama dirigido por Javier Ambrossi y Javier Calvo tuvo su estreno canadiense en el festival la víspera de que España seleccionara la cinta en la disputa por la mejor película internacional en los Óscar de 2027.

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"Estamos muy emocionados", dijo Ambrossi a la AFP tras la proyección.

La cinta debutó en Cannes, donde conquistó el premio a la mejor dirección para Ambrossi y Calvo, conocidos como "Los Javis", ex aequo con el realizador Pawe Pawlikowski (Fatherland).

Protagonizada por Penélope Cruz, Glenn Close y Miguel Bernardeau, La bola negra entrelaza las historias de tres hombres gays durante diferentes épocas en España.

"Es una película sobre la empatía y la humanidad, sobre ver al otro como una persona", dijo Calvo en una rueda de prensa en el marco del TIFF.

"Es un homenaje a la comunidad LGBTQ+ que nos precedió y que luchó antes que nosotros. Así que queríamos hacer algo grande", comentó Ambrossi, para quien la historia se reveló a medida que la desarrollaban.

"Al principio, era algo frágil e íntimo, pero entendimos que detrás había una declaración política: que podíamos hacer un drama gay épico para todo el mundo".

"Hay muchos países que todavía tienen leyes contra las personas LGBTQ+, y en muchos países te pueden matar por ello. Así que no es que tengamos que ir muy lejos para entender de qué queríamos hablar", dijo Ambrossi.

Una historia inédita

El punto de partida para "Los Javis" fue una obra incompleta titulada La bola negra, que escribió Federico García Lorca, el poeta fusilado en Granada, a manos de fuerzas vinculadas al bando franquista al comienzo de la Guerra Civil española.

Calvo explicó que las cuatro páginas de este trabajo inédito les despertaron su curiosidad.

"En la primera página tenemos los nombres de los personajes (...), el padre, la madre, Enrique Lorenzo. Pero de repente se vuelve más mágico, y aparecen los esquiadores, la nieve. Nos atrajo y comenzamos a investigar", comentó.

A partir de allí, los realizadores se sumergieron en la obra del autor, desde sus obras y correspondencia hasta todas sus biografías.

"Nos obsesionamos con su trabajo", dijo Calvo. "Fueron años de trabajo".

El TIFF culmina el 20 de septiembre.

La Academia revelará en los próximos meses la lista de las candidatas internacionales presentadas por cada país, y en diciembre debe anunciar las 15 preseleccionadas para la disputa.

Las cinco nominadas al Óscar a la mejor película internacional se conocerán en enero, junto al resto de las categorías.

FUENTE: Con información de AFP