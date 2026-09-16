Distrito TV da un nuevo salto y se incorpora a TCL, tercera marca de televisores en España

MADRID.- Distrito TV expande su presencia en España y da un nuevo paso en su estrategia de distribución con su incorporación a TCL, el fabricante chino que se ha convertido en una de las grandes marcas mundiales de televisores y que durante los últimos años ha ganado una fuerte presencia en el mercado español.

La llegada a TCL permitirá que Distrito TV entre en un nuevo espacio de televisión conectada y amplíe el número de hogares desde los que puede accederse a su programación. La operación cobra especial importancia por el crecimiento experimentado por la compañía asiática.

TCL es actualmente la tercera marca de televisores en España, posición que también mantiene en segmentos de gran formato, y en enero de este año inauguró unas nuevas oficinas de más de 800 metros cuadrados en Madrid para reforzar su actividad en el mercado español.

Su peso internacional es todavía mayor. Durante el primer semestre de 2026, TCL alcanzó un 14.9% de cuota mundial en envíos de televisores, siete décimas más que un año antes, y se mantuvo como el segundo fabricante del mundo por volumen. La compañía también ocupa el primer puesto mundial en envíos de televisores Mini LED.

La progresión de TCL en España durante los últimos años ha llevado sus aparatos a un número creciente de hogares y convierte su plataforma televisiva en una nueva ventana de distribución para los canales que buscan ir más allá de la televisión convencional.

Además, la alianza empresarial alcanzada entre TCL y Sony abre una vía adicional de crecimiento para este tipo de servicios. Sony y TCL han acordado crear una empresa conjunta para el negocio de televisores, participada en un 51% por TCL y un 49% por Sony, una operación que afecta directamente al futuro de la marca BRAVIA.

Por ahora, no puede afirmarse que TCL Channel esté desplegado de forma general en todos los televisores Sony BRAVIA, pero la integración empresarial entre ambas compañías abre la puerta a que los contenidos y servicios de TCL puedan extenderse también a ese entorno en el futuro.

Para Distrito TV, TCL se incorpora a una lista que ha crecido con rapidez. La cadena ya puede verse a través de DIGI, LG Channels y Tivify, además de numerosos operadores y plataformas de menor tamaño repartidos por todo el territorio nacional. La estrategia consiste en combinar la televisión tradicional con los nuevos sistemas de distribución para que el espectador pueda encontrar Distrito TV independientemente del dispositivo o del operador que utilice.

A esa presencia se suma la cobertura mediante TDT en Madrid, Guadalajara, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Sevilla e Islas Canarias. Lo que comenzó como una televisión con una implantación principalmente madrileña ha ido extendiendo progresivamente su señal a diferentes puntos de España.

Expansión continuará en EEUU

La expansión también ha cruzado el Atlántico. Distrito TV está disponible en Roku en Estados Unidos y mantiene presencia en distintas plataformas dirigidas al mercado hispanohablante. La dirección del canal pretende continuar esa expansión durante los próximos meses, con especial atención a Estados Unidos e Hispanoamérica, donde existe una audiencia potencial para los contenidos políticos, informativos y de actualidad producidos desde España.

Este crecimiento en distribución coincide con el aumento de las cifras digitales de la cadena. En la comparativa correspondiente a la semana del 7 al 13 de septiembre, Distrito TV alcanzó 4,588,420 visualizaciones en YouTube, frente a las 2.553.751 de TRECE, las 1,627,310 de El Toro TV y las 1,336,672 de Telemadrid.

La diferencia es considerable. En ese periodo, Distrito TV obtuvo alrededor de un 80% más de visualizaciones que TRECE, casi triplicó las cifras de El Toro TV y superó ampliamente el triple de las registradas por Telemadrid. La cadena rondaba, además los 538,000 suscriptores en YouTube.

Son cifras referidas exclusivamente al consumo en esta plataforma y, por tanto, no equivalen a la audiencia tradicional de televisión medida por audímetros. Dentro de esa comparación digital, sin embargo, Distrito TV se situó claramente por delante de las cadenas analizadas y acumulaba ya siete semanas consecutivas encabezando esa medición.

La incorporación a TCL añade ahora otra pieza a una distribución que combina TDT, DIGI, LG Channels, Tivify, Roku, televisión conectada y numerosos operadores nacionales e internacionales. Distrito TV busca así reducir su dependencia de una única vía de emisión y estar presente allí donde el espectador consume televisión.

La cadena utiliza desde hace años el lema “la televisión de la libertad”. Su dirección sostiene que el crecimiento se ha producido pese a los continuos ataques y críticas que recibe por su línea editorial y por las informaciones que publica, una posición que Distrito TV resume en su voluntad de mantener una televisión independiente y abiertamente crítica con el poder.

Su director, Jesús Ángel Rojo, explica así la situación de la cadena: “Distrito TV crece cada día con más fuerza, con más ímpetu y con más ganas. Estamos convirtiéndonos en una televisión de referencia informativa no solo en España, sino también en Hispanoamérica”.

La llegada a TCL confirma una estrategia que Distrito TV viene desarrollando desde hace años: sumar frecuencias, operadores y plataformas hasta construir una distribución cada vez más amplia. Primero fue la extensión de la TDT, después llegaron DIGI, LG Channels, Tivify y Roku. Ahora se incorpora TCL.

Y la cadena ya trabaja para que la siguiente pantalla esté también al otro lado del Atlántico.

FUENTE: Con información de Distrito