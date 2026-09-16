miércoles 16  de  septiembre 2026
TECNOLOGÍA

Distrito TV da un nuevo salto y se incorpora a TCL, tercera marca de televisores en España

La cadena amplía su distribución con su llegada al entorno televisivo de TCL, uno de los mayores fabricantes del mundo

Distrito TV aumentará número de suscriptores a través de la alianza con TCL (Distrito)

Distrito TV aumentará número de suscriptores a través de la alianza con TCL (Distrito)

Por Elena Moreno

MADRID.- Distrito TV expande su presencia en España y da un nuevo paso en su estrategia de distribución con su incorporación a TCL, el fabricante chino que se ha convertido en una de las grandes marcas mundiales de televisores y que durante los últimos años ha ganado una fuerte presencia en el mercado español.

La llegada a TCL permitirá que Distrito TV entre en un nuevo espacio de televisión conectada y amplíe el número de hogares desde los que puede accederse a su programación. La operación cobra especial importancia por el crecimiento experimentado por la compañía asiática.

Lee además
Ricardo Trotti.
OPINIÓN

Solidaridad mediática ante la dictadura tecnológica
El fiscal general de Florida, James Uthmeier.
FUERTES SANCIONES

Florida apunta contra empresas tecnológicas por delitos con inteligencia artificial

TCL es actualmente la tercera marca de televisores en España, posición que también mantiene en segmentos de gran formato, y en enero de este año inauguró unas nuevas oficinas de más de 800 metros cuadrados en Madrid para reforzar su actividad en el mercado español.

Su peso internacional es todavía mayor. Durante el primer semestre de 2026, TCL alcanzó un 14.9% de cuota mundial en envíos de televisores, siete décimas más que un año antes, y se mantuvo como el segundo fabricante del mundo por volumen. La compañía también ocupa el primer puesto mundial en envíos de televisores Mini LED.

La progresión de TCL en España durante los últimos años ha llevado sus aparatos a un número creciente de hogares y convierte su plataforma televisiva en una nueva ventana de distribución para los canales que buscan ir más allá de la televisión convencional.

Además, la alianza empresarial alcanzada entre TCL y Sony abre una vía adicional de crecimiento para este tipo de servicios. Sony y TCL han acordado crear una empresa conjunta para el negocio de televisores, participada en un 51% por TCL y un 49% por Sony, una operación que afecta directamente al futuro de la marca BRAVIA.

Por ahora, no puede afirmarse que TCL Channel esté desplegado de forma general en todos los televisores Sony BRAVIA, pero la integración empresarial entre ambas compañías abre la puerta a que los contenidos y servicios de TCL puedan extenderse también a ese entorno en el futuro.

Para Distrito TV, TCL se incorpora a una lista que ha crecido con rapidez. La cadena ya puede verse a través de DIGI, LG Channels y Tivify, además de numerosos operadores y plataformas de menor tamaño repartidos por todo el territorio nacional. La estrategia consiste en combinar la televisión tradicional con los nuevos sistemas de distribución para que el espectador pueda encontrar Distrito TV independientemente del dispositivo o del operador que utilice.

A esa presencia se suma la cobertura mediante TDT en Madrid, Guadalajara, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Sevilla e Islas Canarias. Lo que comenzó como una televisión con una implantación principalmente madrileña ha ido extendiendo progresivamente su señal a diferentes puntos de España.

Expansión continuará en EEUU

La expansión también ha cruzado el Atlántico. Distrito TV está disponible en Roku en Estados Unidos y mantiene presencia en distintas plataformas dirigidas al mercado hispanohablante. La dirección del canal pretende continuar esa expansión durante los próximos meses, con especial atención a Estados Unidos e Hispanoamérica, donde existe una audiencia potencial para los contenidos políticos, informativos y de actualidad producidos desde España.

Este crecimiento en distribución coincide con el aumento de las cifras digitales de la cadena. En la comparativa correspondiente a la semana del 7 al 13 de septiembre, Distrito TV alcanzó 4,588,420 visualizaciones en YouTube, frente a las 2.553.751 de TRECE, las 1,627,310 de El Toro TV y las 1,336,672 de Telemadrid.

La diferencia es considerable. En ese periodo, Distrito TV obtuvo alrededor de un 80% más de visualizaciones que TRECE, casi triplicó las cifras de El Toro TV y superó ampliamente el triple de las registradas por Telemadrid. La cadena rondaba, además los 538,000 suscriptores en YouTube.

Son cifras referidas exclusivamente al consumo en esta plataforma y, por tanto, no equivalen a la audiencia tradicional de televisión medida por audímetros. Dentro de esa comparación digital, sin embargo, Distrito TV se situó claramente por delante de las cadenas analizadas y acumulaba ya siete semanas consecutivas encabezando esa medición.

La incorporación a TCL añade ahora otra pieza a una distribución que combina TDT, DIGI, LG Channels, Tivify, Roku, televisión conectada y numerosos operadores nacionales e internacionales. Distrito TV busca así reducir su dependencia de una única vía de emisión y estar presente allí donde el espectador consume televisión.

La cadena utiliza desde hace años el lema “la televisión de la libertad”. Su dirección sostiene que el crecimiento se ha producido pese a los continuos ataques y críticas que recibe por su línea editorial y por las informaciones que publica, una posición que Distrito TV resume en su voluntad de mantener una televisión independiente y abiertamente crítica con el poder.

Su director, Jesús Ángel Rojo, explica así la situación de la cadena: “Distrito TV crece cada día con más fuerza, con más ímpetu y con más ganas. Estamos convirtiéndonos en una televisión de referencia informativa no solo en España, sino también en Hispanoamérica”.

La llegada a TCL confirma una estrategia que Distrito TV viene desarrollando desde hace años: sumar frecuencias, operadores y plataformas hasta construir una distribución cada vez más amplia. Primero fue la extensión de la TDT, después llegaron DIGI, LG Channels, Tivify y Roku. Ahora se incorpora TCL.

Y la cadena ya trabaja para que la siguiente pantalla esté también al otro lado del Atlántico.

FUENTE: Con información de Distrito

Temas
Te puede interesar

SpaceX prevé lanzar en 2027 primeros satélites con tecnología de Nvidia

Netanyahu anuncia proyectos de ley para retirar la ciudadanía a quienes "difamen" al Ejército israelí

Eurodiputado pide a la UE activar la cláusula de DD.HH. y suspender acuerdo de cooperación con Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial
MÁS OFICIALES

Florida aumenta incentivos para atraer nuevos agentes policiales

Eliana Moreno, periodista de Telemundo 52 y George Marciniw, piloto fallecieron mientras cubrían un accidente en una autopista.
TRAGEDIA

Tres muertos al caer helicóptero de Telemundo 52 en Los Ángeles

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.
EEUU

JD Vance afirma que la guerra de Irán "entrará en una fase muy diferente en un par de meses"

Imagenr referencal.
INFORME

ONU advierte que la represión y los "colectivos" siguen intactos en Venezuela, tras captura de Maduro

Aviones de combate de Estados Unidos en el Caribe para combatir las redes del narcotráfico.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU saca a Venezuela de lista de países que incumplen en lucha antidrogas

Te puede interesar

Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
ECONOMíA

Reserva Federal sube la tasa referencial de interés ¿Cuál es el impacto?

Por Leonardo Morales
Imagen referencial
PREOCUPACIÓN

Florida registra cuarta muerte por bacteria "comecarne" en 2026

La tripulación de un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de la Marina de los EEUU con la Fuerza de Combate Litoral-24 realiza patrullaje para combatir el narcotráfico en el Pacífico Oriental.
DECISIÓN EJECUTIVA

Cártel de los Soles sigue bajo sanción de EEUU pese a retiro de Venezuela de lista sobre narcotráfico

Imagen referencial
MÁS OFICIALES

Florida aumenta incentivos para atraer nuevos agentes policiales

Boceto del puente peatonal en Miami Beach
OBRA CANCELADA

Fracasa proyecto de puente peatonal en entrada de Miami Beach