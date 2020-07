La cantante Érika Zaba y su esposo dan positivo al COVID-19

"Nunca pensé que estaría diciendo esto, sobretodo porque nos hemos estado cuidando muchísimo en casa. Hemos llevado todas la precauciones, todas las medidas, pero bueno... resultamos positivos en COVID-19 el día de ayer (primero de julio) Francisco y yo. Entonces, para mí era muy importante decirlo", expresó una de las integrantes del grupo musical OV7.

Zaba explicó que primero presentaron un síntoma de resfriado severo, por lo que decidieron someterse a las pruebas para identificar la enfermedad y recibieron el diagnóstico como positivo. Tras esto fueron confinados para evitar contagiar a otras personas.

"Simplemente fue como un resfriado, no tuvimos temperatura, no tuvimos tos seca ni dolor de pecho. Tuvimos dolor de huesos, dolor en ojos, cabeza, cansancio, nos sentimos débiles. Se los digo para que estén atentos porque sí está pasando. Hay gente que está en la calle porque tienen que trabajar y eso lo entiendo, pero hay otras personas que salieron a la calle conviviendo en un coche todos juntos en un carro y eso no", comentó la artista.

Asimismo, la cantante mexicana expresó su preocupación por su pequeño hijo Emiliano. "Estoy preocupada sobre todo por Emiliano porque el pobre se siente mal y luego no se sabe explicar, pero no ha tenido síntomas y pues obviamente me cuesta trabajo no poder estar con él al 100 y con el cubrebocas, pues es difícil", dijo Zaba.

Embed

Zaba también se valió de su cuenta en Instagram para dar a conocer la información a sus seguidores.

"Hay situaciones que uno no puede controlar por más que te cuides. Ahora fue mi caso y el de mi esposo: dimos positivos en COVID-19. Estamos bien, cuidándonos mucho y tomando todas las precauciones para salir bien de esto. Emiliano y Angelina están bien. Los médicos dicen que los cuatro somos positivos", escribió Zaba en su red social.