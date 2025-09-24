miércoles 24  de  septiembre 2025
La cantante Lau Souffront se presenta en el Miami Food Festival

Souffront, una de las voces emergentes más notables de la música latina, estará promocionando su nuevo sencillo "Borracha"

La canción, coescrita por Lau Souffront, es un tema seductor que evoca la atracción y el deseo que surgen tras una conexión intensa

Cortesía/ Prensa Lau Souffront
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante Lau Souffront ha confirmado su participación en la sexta edición del Miami Food Festival, un evento que fusiona lo mejor de la gastronomía, la cultura y la música. La cita es este domingo, 28 de septiembre, en el Tropical Park, en Miami.

Souffront, una de las voces emergentes más notables de la música latina, estará promocionando su nuevo sencillo, Borracha, una canción que ha sido un éxito en las plataformas digitales. El tema, un mambo enérgico, destaca por su ritmo pegadizo y la versatilidad vocal de la artista, imponiendo un sello personal en un nuevo género para ella.

Con versos como: "Estoy borracha..., bailando canciones de desamor..., riendo pa' no llorar", la canción aborda el desahogo emocional después de una ruptura amorosa. Borracha se ha convertido en un himno de resiliencia que, en lugar de invitar a la tristeza, anima a transformar el dolor para sanar y reencontrar el amor propio.

El lanzamiento de este sencillo marca el inicio de una nueva producción musical para la que Souffront se encuentra escribiendo y produciendo nuevas canciones.

Sobre la cantante

Originaria de Bogotá, Colombia, Lau Souffront ha fusionado sus raíces latinas con sonidos contemporáneos como el pop urbano, el afrobeat y el dancehall. Su estilo musical ha sido influenciado por grandes figuras de la música como Shakira, Juanes y Selena.

A lo largo de su carrera, ha trabajado con talentos de la industria como el productor y ganador de un Grammy, Emmanuel Briceño, y el compositor Ray El Ingeniero Casillas.

Además, Souffront celebra un logro importante: ha superado los 100,000 suscriptores en su canal de YouTube. En su carrera, ha acumulado más de 10.7 millones de vistas con temas de su primer EP, Amar Adentro, y otras colaboraciones.

El Miami Food Festival, producido por Latinitos Foundation, se llevará a cabo en el Tropical Park, 7900 SW 40 St., en Miami. La entrada y el estacionamiento serán libres de costo.

