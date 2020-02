La cantante Paola Guanche debuta con "Pa' Tras"

Ambos, decidieron apostar por el talento, carisma y belleza de la artista cubana.

Embed

En el 2013, y con 12 años de edad, Paola Guanche conquistó con su voz en la primera temporada de La Voz Kids (Telemundo). Al interpretar en la gala final del programa el tema "I Will Always Love You", de Whitney Houston, Paola se convirtió en la ganadora del concurso de música.

Ahora, con 19 años de edad, llega a la palestra musical con el lanzamiento de "Pa' Tras". "Este momento lo estaba esperando por segundos" expresó Paola Guanche, quien luego de terminar la escuela secundaria, se ha enfocado 100% en su carrera artística.