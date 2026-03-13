viernes 13  de  marzo 2026
MÚSICA

Guitarra de Pink Floyd subastada en más de USD 14 millones

Una guitarra utilizada por el músico David Gilmour en seis álbumes de Pink Floyd se vendió en una subasta por la cifra récord de 14,55 millones de dólares

Roger Waters, miembro fundador, letrista, compositor y alma creativa de Pink Floyd.&nbsp;

Roger Waters, miembro fundador, letrista, compositor y alma creativa de Pink Floyd. 

Europa Press

NUEVA YORK.- Una guitarra utilizada por el músico David Gilmour en seis álbumes de Pink Floyd se vendió en una subasta por la cifra récord de 14,55 millones de dólares en Nueva York, según anunció Christie's.

Esta legendaria Fender Stratocaster, apodada "La Stratocaster Negra", se ha convertido en la guitarra más cara jamás vendida. Superó con creces el récord anterior de seis millones de dólares alcanzado en 2020 por una guitarra que perteneció a Kurt Cobain, de Nirvana.

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Gilmour utilizó la "Stratocaster Negra" en todos los álbumes de la legendaria banda británica de rock progresivo entre 1970 y 1983, incluyendo los icónicos "Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" y "The Wall".

La subasta del jueves por la noche incluyó una colección de instrumentos de rock pertenecientes al empresario Jim Irsay, antiguo propietario del equipo de fútbol americano Indianapolis Colts, fallecido en 2025.

Entre ellos, la guitarra hecha a medida para Jerry Garcia, cofundador de otro pilar del movimiento psicodélico, Grateful Dead, que se vendió por 11,56 millones de dólares.

Una Fender Mustang azul utilizada por Kurt Cobain en el videoclip de su éxito mundial "Smells Like Teen Spirit" se vendió por 6,9 millones de dólares.

FUENTE: AFP

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