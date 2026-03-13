Srta. Dayana regresa con "La Patrona is Back"

Srta. Dayana durante su visita al estudio de DIARIO LAS AMÉRICAS.

MIAMI . - Con nuevos temas en promoción, una agenda de presentaciones en preparación y el entusiasmo de reconectar con su público, la cantante cubana Dayana Victoria , conocida artísticamente como Srta. Dayana , atraviesa una etapa de intensa actividad tras el lanzamiento de su más reciente producción musical, La Patrona is Back .

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, la intérprete habló sobre los proyectos que prepara para los próximos meses, entre ellos una gira en proceso de organización y nuevas canciones que verán la luz este año.

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El nuevo proyecto (EP), que reúne seis canciones, marca una etapa renovada en su carrera tras un tiempo dedicado también a su vida familiar, luego del nacimiento de su segunda hija. Con este lanzamiento busca reconectar con su público y abrir un nuevo capítulo creativo.

“Estamos armando una gira. La Patrona is Back es solo el comienzo de todo lo que viene. Próximamente voy a dar la primicia de las presentaciones cuando ya tengamos las fechas más definidas”, comentó.

SRTA DAYANA Srta. Dayana durante su visita al estudio de DIARIO LAS AMÉRICAS. IVÁN PEDRAZA - DLA

Dayana explicó que actualmente se encuentra enfocada en la promoción del álbum, realizando una gira de medios para presentar los temas y retomar el contacto con su audiencia.

“Hubo un pequeño silencio musical por un tiempo y quiero que las personas vuelvan a conectar. Hay gente que pregunta si todavía canto… pues sí, todavía canto y seguiré cantando”, expresó entre risas. “Este año viene mucha música”.

Según adelantó, en los próximos meses llegarán nuevos temas, en lo que promete ser una etapa especialmente productiva en su carrera.

“La Patrona is Back apenas lleva dos meses desde su estreno y ya estamos trabajando en más canciones. Muy pronto habrá música nueva”, aseguró.

El disco reúne seis canciones: Welcome to La Yuma, con el artista urbano Ángel El White; Especial, Caramelo, Cualquiera (versión salsa), Asesina y Ah Bueno, junto a Seidy La Niña. Además de colaboraciones, el repertorio presenta a Srta. Dayana en solitario, explorando distintos matices del cubatón y del sonido urbano que ha marcado su trayectoria.

Presentación en Tampa

Como parte de esta nueva etapa, la intérprete de Yo soy soltera se prepara para subir al escenario del Cubatonazo Tampa, concierto que se celebra el sábado 14 de marzo a las 8 pm en el Yuengling Center.

El espectáculo reúne a varias figuras del cubatón y la música urbana cubana, entre ellas El Chacal, Dany Ome, Kevincito El 13, Wow Popy y Dale Pututi, entre otros invitados.

Para la entrevistada, la cita tiene además un significado especial, ya que marca la expansión de un espectáculo que durante años ha estado vinculado solamente al público del sur de Florida.

“Por primera vez, después de casi diez años que existe la emisora Ritmo 95, se va a hacer este evento en Tampa”, destaca.

La cantante anticipa una noche cargada de ritmo y energía para los seguidores de la música urbana cubana.

“Así que ya lo sabe la gente de Tampa: a bailar y a perrear con Srta. Dayana”, exhortó.

CUBATONAZO TAMPA 2026 Cartel oficial del Cubatonazo Tampa. CORTESÍA EMISORA EL NUEVO ZOL 97.1 FM

Nueva etapa

Con una carrera consolidada dentro del panorama del cubatón y múltiples éxitos en plataformas digitales, Srta. Dayana asegura que el objetivo de esta etapa es seguir evolucionando musicalmente y mantener el vínculo con el público que ha acompañado su trayectoria.

“Aquí hay Srta. Dayana para rato. Este año viene mucha música”, afirma.

Pero la conversación también condujo a un tema inevitable para muchos artistas cubanos en el exilio: Cuba y el anhelo de libertad de su pueblo.

Srta. Dayana no esquiva el asunto y asegura que, más allá de la música, el destino de la isla sigue presente en su pensamiento y en el de muchos creadores cubanos que viven fuera del país.

“Como cubana, uno nunca deja de pensar en su tierra. Todos queremos ver a Cuba libre algún día, ver a nuestro pueblo vivir con dignidad y con oportunidades. Ese es el sueño de muchos de nosotros que estamos fuera, pero que seguimos llevando a Cuba en el corazón y no queremos más opresión por parte de un régimen que nos ha oprimido durante 67 años”, manifestó.

Mientras continúa promoviendo La Patrona is Back y prepara nuevas presentaciones, trabaja también en las fechas de una gira que serán anunciadas próximamente, insistiendo en que su compromiso con la música y con su identidad cubana siguen siendo el motor de esta nueva etapa.