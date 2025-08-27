La Chilindrina confirma que fue hospitalizada durante gira en Perú

MIAMI.- La actriz María Antonieta de las Nieves, conocida popularmente como La Chilindrina , fue hospitalizada de emergencia durante una gira que realizaba en Perú.

La noticia que trascendió en los medios de comunicación mexicanos, el martes 26 de agosto, señalaba que la intérprete de El Chavo del Ocho sufrió una descompensación el 20 de agosto que le generó complicaciones neurológicas, lo que obligó a los médicos internarla y ser atendida por especialistas.

El hecho encendió las alarmas y preocupó a los fanáticos de la artista de 78 años.

No obstante, Verónica Fernández, hija de la actriz, aseguró que de las Nieves se encontraba estable y había sido dada de alta. “A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien", dijo según reseñó People.

"La estoy pasando muy bien"

Tras hacerse pública la condición, María Antonieta de las Nieves compartió en redes sociales un video en el que se le puede ver sentada en una mesa, mientras dibuja. En el audiovisual confirma su hospitalización, pero asegura que se encuentra en buen estado.

"¡Qué tal, amigos! Soy María Antonieta de las Nieves. Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo cosas que me gusta hacer. La estoy pasando muy bien. Ojalá que que ustedes también la estén pasando bien. Gracias, los quiero muchísimo", dijo.

En la descripción del video, La Chilindrina confirmó que sufrió una deshidratación por bajos niveles de sodio, y agradeció a quienes se han preocupado y enviaron mensajes de apoyo.

"Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios".

Infobae reportó que el quebranto en la salud de la actriz se debía a la alta carga de responsabilidades laborales que asumió en las últimas semanas, sometiéndola a un gran nivel de estrés.