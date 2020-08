La cubana Millie Morales conquista al mundo de la belleza

“Nosotros tenemos el control de nuestra vida. Es decir, decidimos si rodearnos o no de situaciones y personas que sean buenas para nuestra alma. He tenido la fortuna de trabajar con grandes artistas que me han inspirado, y de mis padres aprendí que la actitud lo es todo. Por eso siempre trato de estar positiva”, dijo Morales en Café con Camila, programa digital de DIARIO LAS AMÉRICAS.

Camino al éxito

“Estudié cosmetología mientras estaba trabajando en una factoría. Imagínate, llegué con 17 años a este país y siempre me gustó el mundo de la belleza. Quería de cierta forma ayudar a las otras personas para que se sintieran mejor, más bellas y felices. Y eso es lo que lograba cuando les cortaba el cabello o las maquillaba”, recordó Morales, quien cortó cabellos hasta en gasolineras para poder mantenerse.

“No te podría decir cómo me convertí en influencer o cómo llegué a donde estoy ahora ¡No sé ni cómo pasó! De hecho, yo les tenía pánico a las redes sociales porque había visto por mi trabajo con celebridades cómo los exponía y lo duras que a veces eran, pero creo que Dios te va encaminado hacia lo que tu realmente viniste a hacer a este mundo. Todos nacimos con un don. Y Él se encargó de encaminarme a eso”, agregó.

De Samy al estrellato en las redes

Fue en el salón de belleza de Samy, el estilista de las estrellas, donde encontró la oportunidad que le cambió la vida.

“Comencé desde abajo y me siento orgullosa de compartirlo. Partí en salones de belleza limpiando y ayudando, hasta que pude convertirme en profesional y la gran oportunidad de mi vida llegó a través del salón de Samy, el reconocido estilista de las celebridades”, dijo.

Tras comenzar a relacionarse con el mundo del espectáculo, Millie Morales llegó al programa matutino de Univision, Despierta América. Comenzó como estilista de reemplazo cuando alguien faltaba, hasta que con mucho esfuerzo se ganó su lugar. Allí se consolidó embelleciendo a los rostros del espacio, y posteriormente las plataformas sociales se convirtieron en sus mejores aliadas para conquistar a importantes marcas como Garnier, empresa de la cual hoy es portavoz.

“Tengo que agradecerle a mucha gente. Imagínate, yo vivía en un efficiency, no tenía ni televisor, ni carro. De hecho, me recogían para ir a trabajar a Despierta América. No puedo evitar emocionarme al recordar eso porque fueron muchos años de lucha, pero valió la pena”, contó.

Como editora de belleza de Kira The Magazine, revista digital fundada por la venezolana Chiquinquirá Delgado, Millie Morales espera compartir todos sus consejos para llevar una vida saludable y nutrirnos desde adentro hacia afuera.

“Quiero ayudar a las mujeres a que se encuentren a ellas mismas. A que exploten su belleza de forma sencilla y duradera. Espero que disfruten conocer mi historia y lo que he aprendido. Quiero inspirarlas”, finalizó.

Si desea saber más de Millie Morales, visite su perfil en Instagram @bbellabymillie.