La cubana Yennis debuta como la Reina de la Canción

“De tu cama pa’ mi cama surgió en el show. A cada una de las seis finalistas nos dieron un sencillo para que lo defendiéramos y nosotras estábamos súper contentas porque iba a ser nuestro, pero no sabíamos que teníamos que grabarlo en una hora en el estudio. Nos dieron la canción una hora antes. Fue un reto total y rotundo hacer ese sencillo”, contó Yennis Bencosme a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Y yo estaba súper asustada porque nunca había entrado a un estudio de graduación. Gracias a Dios todo salió bien, lo grabamos, gané el show, luego fuera del programa lo regrabamos con muchísimo más tiempo y le hicimos el video musical”, agregó. El videoclip fue grabado en Miami.

Para la novel artista, de 20 años, haber ganado el concurso cazatalentos significa la realización de un gran sueño después de varios intentos fallidos en otras audiciones.

“Antes de Reina de la Canción había ido a otro programa Tengo Talento y me eliminaron en votaciones. Después audicioné en La Voz de Telemundo y ni siquiera llegué a las audiciones a ciegas, o sea, ni siquiera salí en la televisión”, contó.

“Para mí ha sido lo más grande del mundo. Es lo que siempre he soñado, que es hacer música y me estoy ganando la admiración de mucha gente”, agregó.

Ya desde su isla natal Yennis conocía cómo esos programas en los que se busca a la próxima estrella de la música latina. Y poco después de haber llegado a Miami, donde vive hace tres años, decidió probar suerte aun cuestionándose si sería aceptada por no hablar el idioma o por ser principiante.

“Desde Cuba veía los programas de talento como La Voz y vi el show y me dije no tengo oportunidad porque no sé hablar muy bien inglés. Llevaba apenas dos años en este país, había chicas con una experiencia increíble que conocían de música, que llevaban tiempo cantando y yo era nueva. Nunca he estudiado música, pero me aventé y fui a las audiciones y mira en lo que resultó”, recordó.

Su paso por Reina de la Canción

De ese tiempo como concursante aprendió a dar lo mejor de sí, a ser paciente y a convivir en medio de una competencia que en la etapa final desató algunas rivalidades.

“El show me dejo un aprendizaje muy grande. Me enseñó a ser mucho más fuerte, a enfocarme mucho más, a darme cuenta de que, con esfuerzo, todo se puede lograr. Aprendí a escuchar todos los consejos y utilizarlos, a respirar profundo a veces, a llevar la convivencia porque nunca había convivido con tantas chicas. Fue una competencia sana y limpia en la que aprendí muchos valores”, señaló.

“Al principio, todas nos llevábamos súper bien, no había pasado nada. Yo sentí un poquito de más rivalidad al final, ya cuando quedábamos pocas chicas. Y es que claro todas queríamos ganar. Ya el estrés era muy fuerte, pero gracias a Dios no llegamos a ninguna discusión, siempre estuvimos juntas. Hoy día todavía lo estamos, aunque cada una está en sus casas trabajando mucho, nos seguimos apoyando”, añadió.

Nacida en la ciudad de Bayamo, en Granma, provincia oriental de Cuba, a Yennis Bencosme le hubiera gustado dedicarse a la música desde que llegó a Miami, pero tuvo que sobrellevar el peso de la escuela y dos trabajos para ayudar a su madre a sacar adelante a su familia.

“Llegué con 17 años a trabajar duro, a ayudar a mi mamá y a mi abuela. Pasamos por muchas cosas. Quise trabajar en la música, pero se me hizo difícil. Yo trabajaba limpiando porque mi mamá estaba enferma y no podía trabajar. Tuve que trabajar en dos trabajos y estudia, pero tuve que apartar un poco la escuela, porque lo más importante en ese momento era poder mantenernos, mi hermano, que es menor de edad, mi mamá, mi abuela y yo. También tenía que ayudar a mi papá en Cuba. Esa separación ha sido muy fuerte, espero tenerlo aquí pronto conmigo”, recordó.

Caminando hacia delante

En estos tiempos de cuarentena, a cinco meses de haber ganado el concurso, la joven no quiere ser olvidada y trabaja en sus próximas canciones a la espera de poder grabar otro videoclip. Pero, sin dudas, el efecto de la pandemia ha disminuido el ritmo de trabajo desde esos días en el set del programa.

“Estoy trabajando en sacar sencillos sueltos. Ya han pasado unos cinco meses y para mí es difícil, porque estando en el programa todo sucedía muy rápido, se hacían las cosas en una semana. Y ahora con la pandemia es difícil porque las personas olvidan. Gracias a Dios estamos trabajando mucho en las redes sociales, sacamos el video musical del tema y ya grabamos dos temas más. Así que espero que cuando todo esto acabe, podamos sacar otro sencillo, con un nuevo ritmo y el video musical”, dijo.

Con la mirada puesta en el futuro, Yennis sabe lo que quiere y sabe que aun falta mucho camino por recorrer.

“Quiero ser súper famosa, que me conozca todo el mundo, quiero ser como Natti Natasha, Karol G o Becky G, porque las admiro, me encantan. Quiero viajar, conocer el mundo. Quiero llevar mi música a todas partes, tener un disco y que mi papá esté aquí”, reveló.

“Nunca pensé que iba a ser la Reina de la Canción. Entré al concurso para ver qué pasaba, sin ninguna experiencia. Y después fui tomando confianza con el público y los jueces, fui perdiendo la pena, me esforcé bastante para poder llegar adonde estoy. Y sé que me falta mucho más porque es algo que tengo bien claro: quiero trabajar para poder ganarme el lugar que merezco entre los artistas”.