"La Ducha", el nuevo sencillo de la cantante Elena Rose

De esta manera, La Ducha llega hoy acompañado de un seductor video musical dirigido por la galardonada cineasta y fotógrafa Jayme Gershen, que muestra de una manera muy delicada y respetuosa la sensualidad única e hipnotizante que solo una mujer puede exudar.

Reconocida por su trabajo con publicaciones como Vanity Fair y The Wall Street Journal, así como por su cortometraje galardonado con un Emmy Six Degrees of Immigration, Gershen le da al video una perspectiva refrescante, destacando la sensualidad de Elena Rose en una delicada, pero seductora manera sin vulgaridad.

Desde que hizo su debut oficial como solista el pasado mes de mayo con el tema Sandunga -que logró acumular 1.5 millones de visitas en YouTube dentro de los primeros 10 días de su lanzamiento- la cantautora de origen venezolano Elena Rose ha ganado notoriedad continua en las principales publicaciones de la industria, incluidas Billboard, Uforia y la revista Galore.

Su segundo sencillo, Fenomenal, ha logrado hasta la fecha casi 1.8 millones de visitas a YouTube desde su lanzamiento el pasado 29 de mayo. Y con su nuevo sencillo apuesta por superar los números ya registrados.

A su trayectoria musical se debe sumar su experiencia previa con artistas como Becky G, Ricky Martin y CNCO.