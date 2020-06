Elena Rose: "Soy una mujer empoderada, pero no feminista"

“Hicimos Fenomenal hace un año y medio, la habíamos pensado para Karol G. Es una canción muy mágica porque sus melodías salieron improvisadas una noche después de terminar un show en un bar. Yo me quería ir a casa porque estaba cansadísima, pero me encontré con Patrick Romantik (productor musical) y me dijo que fuéramos a hacer música con unos amigos. Y ahí amanecimos, salimos tardísimo”, recordó Elena Rose durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Para la novel artista, nacida en Miami de padres venezolanos, su música ha llegado en un momento crucial y ha servido de escape. Aunque pudo haber pospuesto su debut a causa de la pandemia, decidió seguir adelante con sus planes.

“Nunca pensé que mi música iba a salir bajo estas condiciones, pero me he dado cuenta de que han sido canciones que llegaron para cambiar el ánimo de las personas y que han traído algo positivo dentro de todo lo que está pasando. Me han llamado para decirme que escuchar mis canciones les hace sentir mejor. Así que eso ha hecho que mi debut cumpla aun más mis expectativas”, contó.

“Cuando me reuní con mi equipo, antes de sacar Sandunga, me preguntaron si me quería aguantar un poco, porque no sabíamos qué estaba pasando y no eran las condiciones ideales” agregó.

Pero sin proponérselo tenía en sus manos un material idóneo para estos tiempos.

“Luego tomamos en cuenta que el video del tema lo habíamos grabado en una casa, en la cocina, o sea, parecía realmente que lo hubiésemos planeado. Y pensamos que de repente esta era la ocasión. Sandunga para mí significa bailar, desconectarse. Entonces una canción que no tenga tanto trasfondo, sino que sea para pasar el rato, de repente esté perfecta para la cuarentena. Y así ha sido, la gente me manda videos bailando en sus cocinas”, dijo.

La joven cantante insta a las mujeres a ser unidas y más solidarias entre sí.

“A mí me encanta ser esa mujer que ayuda a las otras a ver sus cualidades. Me encanta hacerles ver a otras mujeres lo bellas y talentosas que son. No significa que seamos perfectas ni que seamos más que los hombres, pero sí creo que es importante reforzarlo, aunque suene como un cuento repetido”, dialogó sobre el tema del empoderamiento femenino.

“Yo soy una mujer empoderada, pero no me siento feminista. Creo que cuando se entra en el conflicto de creer que uno es más que alguien, ya sea hombre, transexual, gay, perro o gato, ya ahí uno pierde el valor de la ética”, agregó.

Y es que Elena Rose prefiere resaltar su lado femenino, tal como lo hace en su música.

“Creo que hay que verlo de esta manera: gracias a Dios que no somos un hombre. Y dar gracias por ser mujer con tantas cualidades hermosas que nos identifican como mujer y que, de alguna manera, podemos brindarle algo que no tiene el hombre, pero el hombre también a nosotras. Y hay que estar dispuesta a recibirlo”, expresó.

Con Fenomenal invita a las mujeres a maquillarse y a subir el ánimo cantando por estos días.

“Es una canción para las chicas. Poder ver a una mujer que se levante, se maquille, se arregle, que se empodere y se ponga a cantar Fenomenal, eso a mí me parece increíble, porque hay días en esta cuarentena en los que no me ha provocado hacer nada”, señaló.

Su inspiración

A la cantante y compositora, que empezó en la música armonizando los bares en Miami, donde su talento fue descubierto por el productor Patrick Romantik , le acompaña una imagen sensual inspirada en Marilyn Monroe, a quien considera una influencia a la hora de proyectarse.

“Marilyn no solamente ha sido una inspiración en mi look, sino en muchas otras cosas como saber jugar con mi glamour y sensualidad sin que ésta sea grotesca, sin tener que ser algo que yo no sea. Marilyn era muy ella y no sabía ser otra cosa”, resaltó.

El videoclip de Sandunga tiene un halo vintage que la remonta a su niñez en casa de su abuela, quien le hablaba desde entonces de Marilyn y por quien siente gran admiración.

“En ese video quería representar la casa de mi abuela, donde crecí. Mi abuela siempre ha sido súper glamurosa, con ese estilo vintage.

Embed

Fue la primera persona en la que yo busqué la moda, cada día quiero ser como ella. Fue por mi abuela por quien supe quién era Marilyn. Y ella me recuerda a Marilyn, porque es una mujer súper elegante, súper hermosa, con una sensualidad sutil, pero que también es imponente”, expuso.

“A Marilyn la amo, pero mi abuela ha sido quien más me ha influenciado”, añadió.

Esa fascinación por la figura de Marilyn le surge a lo largo de años escuchando comentarios sobre su parecido con la actriz.

“Me han dicho por tantos años que me parezco a ella, que un día me dije bueno realmente tengo algo de Marilyn en mí que la gente ve. Siento que todas tenemos un poquito de Marilyn”, dijo.

A la pregunta de por qué enlazar la imagen de Marilyn Monroe con el ritmo del reguetón y si considera que la diva hubiera comulgado hoy con ese género contestó:

“Creo que en esta época Marilyn haría lo que le diera la gana. Y así lo hice yo cuando dije que quería formar parte de las mujeres que representan el género urbano latino, del cual me siento súper orgullosa porque nos representa como cultura”.

Su identidad

Nacida como Andrea Elena Mangimarchi, la artista de 26 años ha vivido en Puerto Rico y en Venezuela, lugares de donde se ha llevado un poco de lo que ahora es.

“Esa ha sido una de las bendiciones más grandes que Dios me ha dado, porque me hizo enamorarme de todos los géneros musicales. En Puerto Rico, a donde llegué con seis años, escuché tanta música y veía mucha música en vivo, porque mi vendía coquito en festivales de Navidad. Escuché mucho Latin jazz, mucho rock, guaguancó, tantos géneros que me hicieron despertar ese hambre de cantar”, recordó.

“Luego como adolescente en Caracas pude hacer otras cosas. Ya tenía mi carro, mis amigos, paseaba. Bailé cinco años guaguancó puertorriqueño en una academia de salsa”, agregó.

Fue precisamente esa mezcla de culturas a temprana edad lo que la hizo encontrar su identidad musical, aunque no fue fácil.

“Fue una edad perfecta para moverme de ciudad en ciudad, porque me convertí flexible a nivel musical. Iba tomando un poco de cada género hasta llegar a esta fusión que hay en mí ahora, que admito que me costó un tiempo saber por dónde empezar. Puedo manejar varios géneros, pero me costó encontrar mi identidad. Cuando la encontré me dije: no las puedo separar, soy una suma de muchas cosas”, explicó.

Sobre con que país se identifica más, afirma sentirse dividida entre dos amores. “Me siento de los dos lugares, los dos son como mi casa. Yo tengo un perro y un gato, a los dos los amo igual, pero son amores diferentes. Tengo una mezcla de acentos que ni sé, pero molesta me sale el venezolano (risas). Así que eso tiene que significar algo”.