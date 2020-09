La estrella musical Emblema MC despunta en Venezuela

“Sigo creando y ocupando la mente en cosas positivas, centrándome en mis proyectos y cuando esto termine espero poder seguir con los planes que tenía”, agregó.

Derribando fronteras

Residente, Nicky Jam, Nacho, y otros artistas de la música urbana han manifestado públicamente su admiración y han ayudado a impulsar la carrera de Emblema MC a través de redes sociales, y es que la fluidez, soltura y madurez de este joven lo consagran como la nueva estrella musical de su país.

“Todo lo que está ocurriendo me llena de orgullo, pero a la vez es una gran responsabilidad. El cariño de la gente ha sido brutal. Quiero seguir haciendo las cosas lo mejor que pueda, no quiero defraudarlos”, dijo Emblema, quien asegura que en medio del boom que vive su carrera no descuida su preparación académica.

“El freestyle y el estudio van de la mano. Para escribir un rap o para improvisar necesitas conocer de diferentes cosas, y eso solo lo da la preparación. El estudio formal ayuda, pero también el personal que va más allá de esa capsulita que a uno le enseñan para la vida”.

Del oboe a la improvisación

Emblema MC estudió lenguaje musical por seis años, y llegó a ser el primer oboísta de la Orquesta Sinfónica del Estado de Miranda, por lo que su formación clásica está presente en todas sus creaciones, sin embargo, el joven reconoce que este estilo no era su camino.

“Le comuniqué a mis padres que dejaría la música clásica para dedicarme al rap y a la música urbana, pensé que me iban a matar, pero no, me apoyaron”, reveló, entre risas.

“Eso fue muy importante porque el apoyo de los padres, de la familia y del entorno es fundamental en una carrera musical. Tener a alguien que crea en uno es vital, porque cuando llegan los tropiezos, ellos están ahí para que uno siga avanzando. Hay muchos artistas que desisten por no tener esas patas que sostienen la mesa, así que agradezco contar con ellos y con todo mi equipo de trabajo que son personas que mueven cielo y tierra para que yo siga avanzando", agregó el novel artista del rap.

Enfocado en escribir nuevas letras y sumergido en la elaboración de un nuevo disco, Emblema MC anunció que pronto estará presentando nuevos sencillos, y que se encuentra trabajando con Residente, exlíder de Calle 13.

“El proceso de escritura es una combinación de vivencias con estudio. Hacer rap significa también compartir mensajes con base, y eso lo entrega la experiencia y la investigación. Yo siempre he sido curioso, leo mucho, y así voy construyendo mis letras y logro desarrollarme a nivel competitivo”, contó el joven sobre el proceso creativo que actualmente vive.

Consultado sobre cómo la pandemia y la crisis social de Venezuela han repercutido en su vida, Emblema MC se mostró optimista y aseguró que su gente no se da por vencida.

“Mi gente no cae. No se dejar morir frente a las dificultades, que bastantes hemos tenido. Seguimos luchando y teniendo esperanza. No nos queda más que echar pa’ lante y aprender de los tropiezos”, finalizó.