La Feria del Libro de Miami promete un otoño de lecturas

Este año, el hermoso cartel oficial es una obra de la artista Jessy Nite, quien reside en Miami y resalta por sus enormes instalaciones al aire libre en diálogo con el paisaje. Sus obras e instalaciones públicas han sido encargadas por múltiples ciudades internacionales, incluidas Miami, Coral Gables, Jersey City y Viena, así como marcas establecidas. Su trabajo se ha exhibido en EEUU y en Londres, Zúrich, Viena y Bangkok, entre otros sitios.

No faltará el popular Children's Alley o Callejón Infantil, donde los más pequeños tendrán acceso a un sinnúmero de actividades para entretenerse y, sobre todo, aprender entre libros y arte. Estará abierto del 18 al 20 de noviembre. Ese viernes 18 la entrada será gratuita para estudiantes de escuelas públicas, desde preescolar a high school.

La música tendrá su espacio en Off the Shelf, que antes se llama The Porch. Aquí no solo se podrá disfrutar de música en vivo sino que se realizarán actividades de participación.

Este año la feria del libro se asocia con el Museo de Arte + Diseño (MOAD) de Miami Dade College para exhibir obras del artista Rafael Domenech, quien fuera alumno de la New World School of the Arts.

Tres idiomas, cientos de autores

Más de 500 autores acudirán al Wolfson Campus de MDC y a las sesiones en línea para hablar de sus libros, escritos en inglés, español y creole.

Entre las figuras que participan en esta cita literaria se encuentran Azar Nafisi, Sergio Ramírez, Daína Chaviano, Sy Montgomery, Wendy Guerra, Sandra Cisneros, David E. Hoffman, Carlos Manuel Álvarez, Mirta Ojito, Ramón Fernández Larrea, Alexis Valdés, John Waters, Keila Vall de la Ville, Kelly Martínez-Grandal, Jamil Mahuad, María Dueñas, entre otros.

Dentro del programa de autores iberoamericanos hay varios paneles y encuentros con escritores.

El primer panel de este programa, el domingo 13 de noviembre, será Poesía y música en diálogo, donde el poeta cubano Carlos Pintado, presenta El árbol rojo, una colección de haikus en los que la mirada del poeta penetra el acontecer cotidiano en busca de lo trascendente.

Pintado, residente en Miami, comparte con el cantautor cubano Francisco Céspedes en un diálogo poético-musical. La presentación será en el campus del MDC, pero también será transmitida en MiamiBookFairOnline.com.

Siguiendo la línea musical, ese mismo domingo el músico colombiano Juanes estará en la mesa Mi vida entre canciones, junto al periodista y escritor Diego Londoño en la presentación del libro Juanes.

Para quienes prefieran visitar Doral, el miércoles 10 de noviembre habrá una cita literaria en esa localidad como parte del programa de la feria. Será a las 7 de la noche en Downtown Doral Charter Upper School y participarán los escritores Eli Bravo, Luis Alejandro Ordóñez y Camilo Pino. El diálogo girará en torno a novedades, tendencias, autores, oportunidades y obstáculos del panorama de las letras venezolanas.

El 14 de noviembre se debatirá sobre el fenómeno Carmen Mola (el seudónimo de Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez). Los autores, que ganaron el Premio Planeta con su novela La bestia, conversan con su editora, María Fasce, directora literaria de Alfaguara.

El 15 de noviembre habrá un espacio dedicado al Centenario del nacimiento de Augusto Monterroso, con los narradores Ana María Shua (Argentina), Pía Barros (Chile), Agustín Monsreal (México), Raúl Brasca (Argentina), Pablo Montoya (Colombia) y José María Merino (España). Los autores conversarán sobre la obra del gran escritor nacido en Honduras y formado en Guatemala, maestro del microrrelato, al cumplirse cien años de su nacimiento. El evento será en línea y puede inscribirse en la página de la feria.

Más sobre la Feria del Libro de Miami

Fundada en 1984 por Miami Dade College y sus socios, la Feria del Libro de Miami involucra a la comunidad a través de programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria arraigada en la comunidad más grande y completa de los Estados Unidos, generando discursos sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional. Durante el resto del año, la Feria del Libro de Miami responde con un programa continuo de actividades, incluido el Festival del Libro Little Haiti; talleres de escritura creativa y edición; presentaciones de autor; campañas de lectura; y Read to Learn Books for Free, una asociación con The Children's Trust que distribuye más de 150,000 libros gratuitos al año a niños en el Condado de Miami-Dade.

Para más información visite www.miamibookfair.com o llame al 305-237-3528.