La fundación TJ Martell reúne a celebridades en Miami en cena benéfica

TJ Martell Miami Charity Dinner Event Algunos de los invitados especiales de la noche. Sandra Dohnert

Fernando Allende y familia Fernando Allende y su familia llegando a la cena. Sandra Dohnert

Así como también las celebridades Carlos Vives, Sech, Arath Herce, Ana Quincoces, Clarissa Molina y Clara Pablo, entre otros.

Miguel Sierralta. El empresario venezolano Miguel Sierralta. Sandra Dohnert

El Comité Ejecutivo de Martell in Miami incluye a Frank Amadeo (Estefan Enterprises, Inc), Leila Cobo (Billboard Latin), Betsy & Rudy Perez (Latin Songwriters Hall of Fame), Ruben Rodriguez (Ruben Rodriguez Entertainment), Afo Verde (Sony Music Latin Iberia ), Mariette Warner (Live Famous) e Iñigo Zabala (Warner Music, Latinoamérica e Iberia).