La inmigración y el control de armas, temas presentes en el Miami Film Festival

El filme, que cuenta con la actuación de Mick Jagger, cerró el telón de la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. La trama está basada en el libro homónimo del escritor estadounidense Charles Willeford.

Esta fiesta del séptimo arte, que cada año organiza Miami Dade College, se celebrará hasta el 15 de marzo en varios cines de la ciudad, entre ellos en Silverspot Cinema y el Tower Theater.

Mucho mucho amor, documental sobre la vida del legendario astrólogo puertorriqueño Walter Mercado que debutó recientemente en Sundance, clausurará el festival. La película, que recoge entrevistas al dramaturgo Lin-Manuel Miranda y al actor Eugenio Dervez, entre otras personalidades, competirá por el Knight Made in MIA Feature Film Award, premio que otorga la John S. and James L. Knight Foundation, dotado con 30 mil dólares.

“Creo que lo especial del programa de este año es que tenemos muchos filmes hechos aquí en el sur de la Florida, y no solo hechos por cineastas locales, sino por directores de cine de todas partes del mundo que vienen aquí y reconocen la universalidad de las historias hechas en Miami”, dijo Jaie Laplante, director del Miami Film Festival.

“Tenemos una gran selección de esos filmes y estamos orgullosos de presentarlos, nueve de ellos son estrenos mundiales. Estoy emocionado de mostrar el trabajo, será emocionante para los cineastas estrenar sus películas. El proceso de selección siempre es muy difícil, porque hay tantas películas estupendas y solo tenemos 10 días en ocho cines, así que tenemos que limitarnos”, agregó.

El cine latinoamericano será destacado esta vez al igual que en pasadas ediciones. El HBO Ibero-American Feature Film Award premia a las producciones iberoamericanas.

En esta ocasión, el Precious Gem Award recaerá en la actriz española, ganadora del Goya, Emma Suárez, a quien también rendirán tributo por su trayectoria. El Precious Gem Award también será entregado a la actriz estadounidense Amy Ryan.

“Tenemos filmes de todas partes de Latinoamérica, estarán representados Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile. Estamos muy orgullosos, una vez más, de esa selección, vendrán realizadores de todas partes de América Latina. También vendrán compradores de contenido de Latinoamérica, así que como siempre tendremos gran enfoque en el cine latinoamericano”, indicó.

Temas como la inmigración, el control de armas, el abuso policial y la seguridad en las escuelas serán el centro de algunas de las tramas y serán debatidos durante los paneles que se realizarán al finalizar las proyecciones.

“Reefa”, de la directora Jessica Kavana Dornbush, cuenta cómo el artista del grafiti Israel “Reefa” Hernández, de 18 años, murió tras que agentes de la Policía de Miami Beach le dispararan con una pistola taser.

Entre la programación también destaca Paper Children, un documental sobre cuatro hermanos hondureños que llegan a los EEUU en busca de asilo, dirigida por Ali Codina.

Chateau Vato es una comedia hecha en Miami sobre una familia de la clase obrera que invade una mansión tras la muerte de su dueño, escrita y dirigida por Tom Musca.

El documental Us Kids, dirigido por Kim A. Snyder, recopila imágenes de la manifestación March For Our Lives tras el tiroteo que cobró la vida de 17 estudiantes en Marjory Stoneman Douglas High School, en Parkland, Florida.

En When Liberty Burns, el director Dudley Alexis explora los hechos de los disturbios raciales del 1980 en Miami.

Laplante, que ha dirigido el festival durante la última década, afirma que el cine en Miami hoy recibe más apoyo.

“Creo que el festival ha crecido. Hoy hay más compromiso por parte de la comunidad de las artes que hace 10 años, cuando no había la misma energía que hay ahora. Hay gente haciendo filmes aquí y conectando esas historias con el resto del mundo. Miami ha madurado como lugar para hacer cine”, señaló.

También los estudiantes de cine reciben hoy más respaldo del festival.

“Este año expandimos el programa para todos los alumnos del sur de la florida, así que estamos apoyando más el trabajo de los estudiantes de cine (de Miami Dade College) y conectándolos para que conozcan a otros estudiantes del estado. Otorgamos más de 40 mil dólares en premios a estudiantes”, dijo.