La M Foundation realiza en Miami su bazar navideño con fines altruistas

En su quinta edición, el bazar navideño, que organiza la familia Mezerhane, se realiza a beneficio de programas educativos. Los fondos recaudados serán destinados a AmbLeMa, una herramienta socioeducativa que se propone motivar a los docentes con aras de lograr una educación de calidad en ese país sudamericano.

“En esta ocasión estamos ayudando a la fundación AmbLeMa, que se dedica a patrocinar en Venezuela a colegios y educadores para que exista un ambiente apropiado y sano en las escuelas para el estudio, y provee a los educadores herramientas de curso y metodología para que estén actualizados con los avances de hoy, y propiciar mejoras en la educación”, indicó Malala Mezerhane, quien organiza el bazar con la ayuda de sus cuñadas, Fabiana Apolito e Irene Mendoza, y su amiga, Isadora Garivia, pues se trata de una iniciativa familiar.

Bazar F Mezerhane 3.jpg Piezas únicas, modelos exclusivos y mucha moda se observó en el bazar de M Foundation. Sureidy Rodriguez

“Se enfoca en la lectura y las matemáticas en los estudiantes que cursan la educación primaria, para que tengan actividades especiales durante los periodos escolares, todo con mira a mejorar la educación de los niños”, agregó.

Aunque Malala tuvo que abandonar su tierra natal como han hecho muchos de sus coterráneos debido a la crisis que azota al país, no olvida que, desde la distancia, debe seguir contribuyendo al bienestar de quienes quedaron atrás.

“Todos los que estamos fuera tenemos un deber con Venezuela, porque aun cuando por decisiones propias o necesidad tuvimos que salir, siempre será nuestro país. Y creo que debemos llevarlo siempre presente, y hacer todo lo posible por ayudar”, expuso.

Bazar F Mezerhane 2.jpg En el bazar de M Foundation las emprendedoras mostraron su talento a través de sus creaciones. Sureidy Rodriguez

“Si bien es verdad que en el exilio hay que trabajar mucho para abrirse camino y uno pasa etapas difíciles, de adaptación, de aprendizaje, de nuevos caminos, no podemos olvidar que los que están allá están peor. Nosotros, por lo menos, tenemos la esperanza de que vamos a prosperar, pero allá están tratando de abrirse camino en un país donde no le están ofreciendo las herramientas, donde no hay facilidades, mientras que aquí sí nos ofrecen oportunidades, solo tenemos que trabajar”, agregó.

Asimismo, considera que es esencial aprovechar esas oportunidades de crecimiento para luego, de alguna manera, aportar soluciones a la situación que viven los venezolanos.

Bazar F Mezerhane 5.jpg Las tendencias de la temporada se observaron en varios stand. Sureidy Rodriguez

“Nosotros podemos llevar todas esas nuevas vivencias, que nos están ofreciendo aquí, y aplicarlas allá. Y seguir ayudando a nuestro país a echar para adelante. La educación es súper importante, y es la única manera de salir de todo esto, porque una persona educada es alguien que piensa y, por tanto, puede tomar decisiones inteligentes”, dijo.

Pero la función de este bazar también es impulsar la mano de obra de artesanos para que sus negocios prosperen, además de trasladar a Caracas a quienes se acerquen ese día a ese tradición venezolana que aun hoy existe en medio de la crisis.

Bazar F Mezerhane 4.jpg Los expositores mostraron creativas piezas.

“El que vaya se va a trasladar, porque es un ambiente muy nuestro, de lo que dejamos allá, de lo que eran y siguen siendo los bazares, una tradición que trasladamos aquí para darle la oportunidad a los vendedores de darse a conocer, de ampliar su clientela y para que los visitantes conozcan esas cosas bellas, que no van a conseguir en ningún otro lado. Además, para pasar un día especial entre amigas”, indicó.

Unos 30 expositores participan en el bazar, que se celebra durante el horario de 10 a.m. a 6 p.m.

“Allá hay mucha creatividad, mucha gente que trabaja las manualidades, que hacen una infinidad de objetos a mano que ofrecen en los bazares. La mayoría de estos productos, que van a encontrar en el bazar, no se encuentra en un mall o en una tienda por departamento, porque son exclusivos, hechos a mano”, añadió.

La familia Mezerhane practicaba esta tradición que da la bienvenida a la época navideña en Venezuela, con el mismo propósito altruista que la ha rememorado durante cinco años en Miami.

“Comenzamos este bazar navideño en Venezuela. Allá se estila hacer bazares en los colegios para recaudar fondos para fundaciones benéficas. Es un momento divertido, donde te encuentras con amigos e inicias la Navidad”, contó.

Para el deleite de los asistentes, hay una variedad de todo tipo de artículos, para el hogar, accesorios, trajes de baño, ropa, dulces y el tradicional ponche crema venezolano.

También se podrá almorzar y merendar. Entre los patrocinadores del bazar están Imagine Media House y la compañía de organización de eventos Mar, que ofrece servicio de catering.

“Por supuesto tendremos el plato navideño venezolano, que es la hallaca, el pernil, la ensalada que acostumbramos a comer. Y, además, un menú variado de sándwiches, de todo un poco. Habrá una estación de café y té, un bar. Tendremos música, una rifa, todo ese tipo de entretenimiento, con la idea de que la gente pase un día especial, que se reencuentren y que compren regalos de Navidad”.

Para la entrada se sugiere una módica donación.

“Sugerimos una donación de 20 dólares en la entrada, pero cualquier donación será aceptada. Queda en cada quien dar lo que considere o prefiera. Quien tenga $15 podrá entrar, quien tenga $10 o $5 también. Y puede ser más de $20, por supuesto”.

El bazar navideño se realiza hoy miércoles 20 de noviembre, en el Coral Gables Woman’s Club, 1001 E Ponce De Leon Blvd, en Coral Gables.