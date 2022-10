La madre de Britney Spears le pide disculpas públicamente

Una disculpa pública que no es la primera que expresa Lynne Spears, que ya intentó tras la boda de su hija con Sam Asghari (a la que no asistió), suavizar el enfrentamiento con su hija. “Tu boda es de ensueño” le escribió entonces.

En un nuevo mensaje, Britney Spears se dirigió directamente a su familia de nuevo (como ha hecho ya tantas veces), preguntándose cómo puede ser que no fueran conscientes de lo mal que lo estaba pasando.

“Podrían al menos hacerse responsables de sus acciones y darse cuenta de que me hicieron daño” apunta. Añade que si le pidieran disculpas de manera sincera la ayudarían a cerrar un capítulo amargo para ella, pero que considera que siguen actuando como si todo hubiera estado bien lo que le demuestra que no la valoran. “Por mucho que les quiera, es algo que seguramente no seré capaz de superar” explica.

Esta petición de perdón de su madre muestra la voluntad que tiene su familia de arreglar la situación, unas palabras que repitieron también sus hijos, asegurando que quieren encontrarse con ella, en una entrevista televisiva que provocó muchos comentarios.

Por estos días, Britney Spears sigue adelante entre la alegría de su recién estrenada libertad, en una nueva etapa de su vida que comparte con su marido Sam. Con él quiere volver a ser madre.

Lo de regresar a la música, la vocalista no lo tiene tan claro, pues aún no ha logrado superar el trauma que le supone volver a coger el micrófono después de haber sido obligada durante años a ensayar sin descanso y a no poder organizar sus espectáculos. Lanzó un tema con su amigo Elton John, pero por ahora no parece que tenga en mente grabar un disco.