Bad Bunny permite a Lula Da Silva usar la canción “Lo que le pasó a Hawaii” en campaña electoral

MIAMI.- La campaña presidencial de Luiz Inácio Lula Da Silva sonará a Bad Bunny. El cantante puertorriqueño ha autorizado al equipo del actual presidente de Brasil a usar su éxito Lo que pasó en Hawaii en su búsqueda por la reelección.

La canción, que forma parte del álbum Debí tirar más fotos, conecta con una de las proclamas del mandatario, pues aborda el desplazamiento de ciudadanos y la transformación de los espacios según intereses externos.

A través de esta letra, Benito criticó la pérdida de los espacios en las comunidades de Puerto Rico por medio de la gentrificación, la pérdida de identidad y territorio en la Isla.

Ahora, Lula Da Silva busca usar esta composición para conectar con los votantes. La autorización fue concedido en la fase final de la campaña electoral.

El presidente de Brasil también ha buscado durante este proceso ampliar la participación de artistas como parte de una estrategia de movilización electoral.

La primera vuelta de las elecciones en Brasil tendrá lugar el domingo 4 de octubre.