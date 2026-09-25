viernes 25  de  septiembre 2026
CINE

Marvel reestrena "Avengers: Endgame" con el regreso de Robert Downey Jr

Los nuevos minutos de metraje fueron filmados durante la producción de Doomsday y también introducen a Loki de Tom Hiddleston y Bruce Banner de Mark Ruffalo

Tráiler oficial de la película Avengers Doomsday.

Tráiler oficial de la película Avengers Doomsday.

Captura de pantalla/Youtube/Marvel Latinoamérica Oficial

LOS ÁNGELES.- Marvel reestrenó esta semana Avengers: Endgame (2019) con cuatro escenas nuevas que están conectadas a la esperada Avengers: Doomsday, que estrenará el 18 de diciembre.

En total, Avengers: Endgame Encore se extiende por cuatro minutos más con nuevos personajes, entre los que se encuentra el esperado regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia pero ahora en el papel de Dr. Doom, según información de Variety.

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De acuerdo con el mismo medio, los nuevos minutos de metraje fueron filmados durante la producción de Doomsday y también introducen a Loki de Tom Hiddleston y Bruce Banner de Mark Ruffalo.

Nuevas escenas

Una de las escenas muestra a Steve y Peggy durante su baile al final de Endgame, cuando reciben la sorpresiva visita de Loki, vestido con su uniforme de la Autoridad de Variación Temporal, para hablar sobre la rama inestable que el viaje en el tiempo de Steve creó en el multiverso.

Otra transcurre en la Autoridad de Variación Temporal, donde Mobius (Owen Wilson), Casey (Eugene Cordero), Ouroboros (Ke Huy Quan) y Miss Minutes (Tara Strong) descubren que dos Tierras están a punto de colisionar en una incursión, mientras el multiverso comienza a colapsar por completo.

La tercera, ubicada durante los créditos, muestra a Bruce Banner en un búnker subterráneo experimentando con un suero para suprimir su transformación en Hulk, hasta que Doctor Doom irrumpe en el lugar y lo obliga a convertirse en el gigante verde para enfrentarlo.

Mientras que la última escena, al final de los créditos, retoma el misterioso sonido metálico que en 'Endgame' correspondía a Tony Stark forjando su armadura, pero ahora lo asocia a Doctor Doom mientras forja su propia máscara, insinuando un origen compartido entre ambos personajes, interpretados por Downey Jr.

Avengers: Endgame Encore llegó a las salas de cine a partir del 24 y 25 de septiembre de 2026 a nivel internacional, como antesala de Avengers: Doomsday, que estrenará el mismo día que Dune: Part 3.

FUENTE: Con información de EFE

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