Sebastián Rulli dedica emotivo mensaje a Angelique Boyer en aniversario

Sebastián Rulli y Angelique Boyer asisten a la fiesta temática "50 Most Beautiful" de People en Español en Espace el martes 17 de mayo de 2016 en Nueva York.

MIAMI.- Sebastián Rulli y Angelique Boyer celebran 12 años de relación, una ocasión que el actor aprovechó para reflexionar sobre el vínculo que ambos han construido a lo largo de más de una década.

A través de sus redes sociales, Rulli recordó el camino recorrido junto a la actriz y expresó su agradecimiento por las experiencias y aprendizajes que han compartido.

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En su mensaje, dejó claro que para él la relación ha significado mucho más que celebrar una fecha en el calendario.

“12 años y todavía me cuesta explicar todo lo que significas para mí”, escribió el actor al inicio de la publicación.

Rulli señaló que su relación con Boyer transformó su manera de comprender el amor y las relaciones de pareja. Según expresó, durante estos años ambos han aprendido a acompañarse ante los cambios y los distintos desafíos que han enfrentado.

“Llegaste a mi vida y, sin darte cuenta, cambiaste mi manera de entender el amor”, manifestó.

Otro de los aspectos que destacó fue la posibilidad de mantener la individualidad dentro de una relación. Para el actor, estar junto a Angelique le permitió descubrir que el amor también puede convivir con la libertad y el espacio personal.

“Contigo entendí que una relación puede ser libertad y hogar al mismo tiempo”, expresó.

El actor también dedicó palabras de admiración a Boyer y aseguró sentirse orgulloso de la mujer en la que se ha convertido. La admiración mutua, considera, ha sido clave en mantener una relación viva durante estos años.

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Pero Rulli no quiso plantear este aniversario como el cierre de una etapa. Por el contrario, aprovechó la fecha para expresar su deseo de continuar compartiendo su vida con la actriz.

“Hoy celebro estos 12 años de nosotros, pero sobre todo celebro haberte encontrado”, escribió.

Finalmente, el actor resumió su perspectiva sobre el futuro de la pareja con una declaración contundente: “No quiero que esto sea una historia de 12 años. Quiero que sea la historia de toda una vida. Te amo, mi cielo”.

Una historia que comenzó en la televisión

El romance entre Sebastián Rulli y Angelique Boyer inició en el ámbito profesional. Ambos coincidieron en la telenovela Teresa, estrenada en 2010, producción en la que Boyer interpretó al personaje protagonista y Rulli dio vida a Arturo.

Después de ese proyecto mantuvieron su amistad y volvieron a trabajar juntos en Lo que la vida me robó, en 2013. Fue durante ese periodo cuando su relación comenzó a adquirir otra dimensión y, a mediados de 2014, hicieron oficial su noviazgo.

Desde entonces, los actores han mantenido una relación de más de una década y ocasionalmente comparten con sus seguidores momentos de su vida juntos. Ahora, con motivo de sus 12 años como pareja, Rulli recurrió, una vez más, a las redes sociales para celebrar el amor que los une y expresar lo que representa para él compartir sus días con Boyer.