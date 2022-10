La música de Pink Floyd regresa a Miami

“La música es tan profunda que uno se siente como si estuviera en trance o algo así. Pink Floyd no es solo música, es terapia para nuestras vidas”, comentó Carlos Grillé, uno de los tantos miamenses que tuvieron la dicha de acudir al concierto de la banda británica en Miami, en el desaparecido Orange Bowl, en 1987.

Los creadores de Money, Another Brick in the Wall y Comfortably Numb fueron, y continúan siendo, una de las bandas líderes del género de rock progresivo, citada por muchos “como la mejor de todos los tiempos”, junto a Led Zeppelin y Queen.

De sus grandes discos Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here y The Division Bell son las composiciones que Floyd Nation interpreta con dedicada atención en cada presentación.

De esta manera, apoyados en un espectáculo de luces y rayos láser desde el escenario, Floyd Nation revive la grandeza de las canciones de Pink Floyd.

En esta ocasión, no tendremos la guitarra de David Gilmour ni el teclado de Richard Wright ni el bajo de Roger Walter ni la batería de Nick Mason, con sus características voces, pero sí las magistrales reproducciones de un grupo de músicos, que acompañados de tres voces femeninas, rinden honores a la música de Pink Floyd.

Por el momento, Floyd Nation es lo más cercano a la música de la banda británica original que enalteció nuestros oídos por tantos años y que aún continúa poniéndonos la carne de gallina, porque escuchar una gran canción con un significado especial es sentir una caricia mayor.

Floyd Nation, Adrienne Arsht Center, el sábado 8 de octubre. Entradas disponibles desde 39 dólares.