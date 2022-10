La música de Pink Floyd vuelve a retumbar en Miami

A juzgar por la audiencia, Another Brick in the Wall, Young Lust, Money y Comfortably Numb fueron los más queridos.

De hecho, Will Kaiser demostró, con su guitarra eléctrica y otra acústica, que puede reproducir la distintiva interpretación vocal de David Gilmour, desde Welcome to the Machine hasta Young Lust, con sintetizador y una amplia gama de efectos pregrabados.

Por otro lado, Brendon McDonnell fue capaz de reproducir la guitarra solista y el rift característico de Gilmour, desde Money hasta Comfortably Numb.

La banda cuenta además con Robert Harris en los teclados, sintetizadores y voces, así como Jason Collins en el bajo y Justin Pupillo en la batería y la percusión, además de la probada versatilidad de John Conrath en el saxofón, la percusión y la guitarra eléctrica.

Damos atención especial a las vocalistas Lena Daitz, Jenna Damiano y Alanna Chuyan, que interpretaron, uno por una, la ejecución vocal icónica de Clare Torry de la canción instrumental The Great Gig in the Sky.

Hay buenas bandas tributo a Pink Floyd, pero pocas dominan el oficio como Floyd Nation.

Excepto por un par de momentos, cuando ciertas notas o la luz no parecía competir con Pink Floyd, la maestría musical y la concisión que realiza la banda tributo solo provienen de su dedicación.

A pesar de los frutos de su asociación creativa, las tensiones entre David Gilmour y Roger Waters provocaron rupturas en el tejido musical de Pink Floyd.

Waters dejó el grupo en 1985 y la banda estuvo de gira sin él hasta 1994, y solo se reunieron otra vez en 2005, en el concierto benéfico Live 8.