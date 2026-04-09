jueves 9  de  abril 2026
MÚSICA

La NASA comparte las canciones que escucha la misión Artemis II

Desde Sleepyhead de Young & Sick hasta Pink Pony Club de Chappelle Roan, conoce algunas de las canciones que han conquistado el espacio en la misión Artemis II

Tripulación de Artemis II durante la misión a la Luna.

Tripulación de Artemis II durante la misión a la Luna.

HANDOUT NASA TV/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Si algo ha caracterizado a la misión Artemis II ha sido la cercanía que la tripulación constantemente expone en sus mensajes al mundo y las actualizaciones que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) comparte sobre el histórico viaje y los cuatro astronautas.

Y como parte de esta dinámica, recientemente la NASA publicó el playlist con el que cada día Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman y Christina Koch, despiertan y se activan para llevar a cabo los trabajos que realizan a bordo de la nave espacial Orion.

Lee además
Esta fotografía, distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026, muestra la nave espacial Orion (izquierda) y la Luna (derecha) el 6 de abril de 2026. Tras completar su sobrevuelo lunar, batiendo el récord de distancia desde la Tierra, la tripulación de Artemis II se dirige a casa, con un amerizaje previsto en el Pacífico, frente a la costa de California, a última hora del 10 de abril.
HAZAÑA

Artemis II toma la primera foto de la Tierra desde la cara oculta de la Luna
Esta fotografía, distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026, muestra la nave espacial Orion (izquierda) y la Luna (derecha) el 6 de abril de 2026. Tras completar su sobrevuelo lunar, batiendo el récord de distancia desde la Tierra, la tripulación de Artemis II se dirige a casa, con un amerizaje previsto en el Pacífico, frente a la costa de California, a última hora del 10 de abril.
MISIÓN ESPACIAL

La NASA publica una foto de "puesta de la Tierra" antes del retorno de Artemis

“Cada canción fue seleccionada por la tripulación lunar, continuando una tradición que comenzó hace más de 50 años. Manténganse atentos para descubrir qué canciones elegirán después", reza el mensaje compartido por la NASA y que acompaña una foto de los astronautas en Instagram.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por NASA (@nasa)

Lista de reproducción

Entre las canciones que yacen en la lista de reproducción se encuentran: Sleepyhead de Young & Sick, Green Light de John Legend y André 3000, In a Daydream de Freddy Jones Band, Pink Pony Club de Chappelle Roan, Working Class Heroes (Work) de CeeLo Green, Good Morning de Mandisa y Toby Mac, Tokyo Drifting de Glass Animals y Denzel Curry, entre otras.

Para conocer todas las canciones con las que la misión Artemis II se activa en su viaje a la luna y de regreso, solo debes ingresar a la lista oficial de Spotify de la NASA.

Embed

Temas
Te puede interesar

Astronautas de la misión Artemis II llegan a la cara oculta de la Luna

Astronautas de Artemis II, los humanos en viajar más lejos de la Tierra

Artemis II envía las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio en su trayecto hacia a la Luna

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un barco japonés de grandes proporciones construido para el traslado de gas licuado.
MERCADOS

Precios del petróleo se desploman y las bolsas operan con fuertes ganancias

El alcalde Bryan Calvo recibe de manos del congresista Mario Díaz Balart un cheque de $4.9 millones para modernizar infraestructuras pluviales de Hialeah. 
INFRAESTRUCTURAS

Hialeah recibe cheque de $5 millones para drenaje y mitigar inundaciones

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
MANIPULACIóN

Plan de Irán publicado no es el que recibió EEUU, afirma la Casa Blanca

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt
CASA BLANCA

EEUU fustiga a la OTAN antes de encuentro entre Trump y Rutte

“Lo que el Seco no dijo Tour”, último concierto de Ricardo Arjona en el Kaseya Center de Miami.
CRÓNICA

Ricardo Arjona firma en Miami un adiós a la altura de su leyenda

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
Conflicto

Trump asegura que tropas de EEUU permanecerán desplegadas cerca de Irán hasta alcanzar "acuerdo real"
El actor irlandés Michael Patrick.
OBITUARIO

Muere el actor Michael Patrick, de "Juego de Tronos", a los 35 años

La muerte de Alessia Tucci y Mateo Dávila ha dejado una profunda huella en Doral.
TRAGEDIA

Abren campaña para recaudar fondos para familias de jóvenes fallecidos en Doral

Capitolio de Florida.
ESTANCAMIENTO

Florida pospone sesión especial para aprobar presupuesto sin fecha definida de regreso

El alcalde Bryan Calvo recibe de manos del congresista Mario Díaz Balart un cheque de $4.9 millones para modernizar infraestructuras pluviales de Hialeah. 
INFRAESTRUCTURAS

Hialeah recibe cheque de $5 millones para drenaje y mitigar inundaciones