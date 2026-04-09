La NASA comparte las canciones que escucha la misión Artemis II

MIAMI.- Si algo ha caracterizado a la misión Artemis II ha sido la cercanía que la tripulación constantemente expone en sus mensajes al mundo y las actualizaciones que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) comparte sobre el histórico viaje y los cuatro astronautas.

Y como parte de esta dinámica, recientemente la NASA publicó el playlist con el que cada día Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman y Christina Koch, despiertan y se activan para llevar a cabo los trabajos que realizan a bordo de la nave espacial Orion.

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“Cada canción fue seleccionada por la tripulación lunar, continuando una tradición que comenzó hace más de 50 años. Manténganse atentos para descubrir qué canciones elegirán después", reza el mensaje compartido por la NASA y que acompaña una foto de los astronautas en Instagram.

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Lista de reproducción

Entre las canciones que yacen en la lista de reproducción se encuentran: Sleepyhead de Young & Sick, Green Light de John Legend y André 3000, In a Daydream de Freddy Jones Band, Pink Pony Club de Chappelle Roan, Working Class Heroes (Work) de CeeLo Green, Good Morning de Mandisa y Toby Mac, Tokyo Drifting de Glass Animals y Denzel Curry, entre otras.

Para conocer todas las canciones con las que la misión Artemis II se activa en su viaje a la luna y de regreso, solo debes ingresar a la lista oficial de Spotify de la NASA.