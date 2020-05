La periodista venezolana Tatiana Irizar se abre paso en Univision

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la periodista Tatiana Irizar, quien vive hace casi dos años en Miami, sobre esta nueva etapa en su carrera periodística en la que explora otra faceta: informar sobre las noticias del día a día.

¿Qué es lo que más te motiva de la profesión en especial en los tiempos actuales?

Yo siento que lo más importante en esta profesión es ,sin duda alguna, ayudar a la comunidad. He encontrado en Univision 23 el lugar perfecto para eso, porque es un canal muy enfocado en las necesidades de la comunidad y es un poco la voz del pueblo. Estoy contenta en esta nueva etapa, porque me parece que es la esencia de este oficio de periodista: ser reportera y contribuir de algún modo a ser la voz de la comunidad.

¿Cómo se da esa transición del mundo del entretenimiento a reportear sobre el acontecer noticioso?

Fue algo que ya venía pensando porque tenía mucho tiempo cubriendo la fuente de espectáculos y siempre me había llamado la atención. Entonces decidí buscar camino en esa área cuando llegue a los EEUU. Comencé a buscar trabajo en las páginas web de los diferentes canales de televisión, en CNN, en NBC que es Telemundo.

Tuve varias entrevistas de trabajo, de hecho, tuve un ofrecimiento concreto en Hola TV para continuar dentro del mundo del entretenimiento, específicamente en la sección de moda del programa La hora Hola y a la vez tuve una oferta de trabajo en Univision. Y me decanté por Univision porque pienso que es una oportunidad para aprender, para orientar mi carrera en otro sentido y abarcar otro espectro dentro del periodismo.

¿Cómo te marcó haber empezado como periodista de entretenimiento a la hora de hacer la transición?

Creo que uno como persona tiene muchas facetas y también como profesional. Yo, aparte de periodista, soy ama de casa, tengo amigos, soy esposa, tengo muchos intereses, muchos hobbies. Creo que así también pasa con el periodismo, porque esa fue un poco la razón por la que yo estudié periodismo. Siempre he sido muy curiosa e inquita, he tenido muchas inquietudes en mi vida y me era difícil decidirme por una.

¿Dirías que te cansaste del mundo del entretenimiento y quisiste un cambio?

No me cansé del mundo del entretenimiento, porque no me niego a la posibilidad de hacerlo otra vez, siempre disfruté muchísimo mi trabajo. Y estoy segura que si se volviera a dar la oportunidad, también lo disfrutaría. Pero yo creo que cualquier oportunidad que se de en la vida de crecimiento personal y profesional, no se debe dejar pasar. A mí el mundo del entretenimiento me gusta, me parece interesante, no la parte de chismes de farándula. El entretenimiento que yo hacia en Venezuela era un contenido hecho con muchísimo respeto hacia el artista y su trabajo. El tema cultural era un factor importante dentro de nuestra sección y siempre intentamos mantenerlo así.

¿Cómo ha cambiado la dinámica de trabajo a raíz de la pandemia?

Sí he trabajado algunos días desde casa, pero la noticia está en la calle. Hice un reportaje sobre los Ubers en el aeropuerto cuando estaba comenzando la pandemia, sobre las medidas de seguridad. Y me contaron que se sentían un poco a la deriva porque no sabían de dónde venía cualquier pasajero que se montaba en sus unidades.

Ahora con la cuarentena, que el ritmo de trabajo bajó un poco porque nos dividieron en grupos por esto del contagio, estoy aplicando un poco esa rutina de belleza casera y recetas de cocina. Decidí hacer videos y subirlos a mi canal de YouTube, que también es otra plataforma para estar cerca de la gente. Y así comenzó esta historia con mi canal de YouTube.

¿Cuál ha sido el reportaje más desafiante y por qué?

Han sido muchos y muy variados. Cada reportaje es una nueva oportunidad de aprender. Uno que me gusto muchísimo fue sobre la reposición de arena que están haciendo en Miami Beach. Entrevisté a un profesor de FIU y a un oceanógrafo especialista en playas sobre este plan de recuperación de las playas porque a medida que la erosión se hace cada vez peor, la línea de la costa se va adelgazando en toda Miami Beach. Y es un problema que cada año empeora, por eso traen arena continuamente de Ft. Myers para depositarla en la playa de Miami Beach.

¿De qué trata tu proyecto en YouTube?

Abrí el canal hace un tiempo como una manera de recopilar material audiovisual de mis trabajos en televisión, para tenerlos digitalizados. Cuando llegué a EEUU me di cuenta de que, luego de 15 años de trabajar en televisión, no tenía un demo. Y para buscar trabajo te piden un demo. Y con esto de la pandemia del coronavirus estando más tiempo en casa y buscando qué hacer en materia de trabajo, pues me dije esta rutina que yo hago normalmente la puedo llevar a videos cortos para compartir un poco mi rutina en estos tiempos.

Ahora lo veo como una meta a futuro. Es lento el crecimiento en un canal de YouTube, porque uno tiene que ir haciéndose de una audiencia poco a poco. Pero no tengo apuro y mientras tanto voy disfrutando del camino.

¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela a dos años de vivir en EEUU?

Sin lugar a dudas, mis afectos. Mis dos tías (una es hermana de mi papá y otra de mi mamá) , que son las únicas personas que me quedan allá. Soy hija única, mis padres fallecieron. Y mis suegros, que después de 20 años que llevo con mi esposo, ya son mis padres. Toda la familia de mi esposo está allá.

Para conocer más acerca del proyecto en YouTube de Tatiana Irizar, visite su canal de YouTube. También puede acercarse a la periodista a través de su perfil en Instagram @Tatiana Irizar.