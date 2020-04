"La Reina del Sur" regresa a Telemundo en edición especial

Del Castillo encabeza un renombrado elenco internacional que incluye al actor italiano Raoul Bova (Under the Tuscan Sun, All Roads Lead to Rome, Facing Windows, Alien vs. Predator), Humberto Zurita (La Querida del Centauro, La Reina del Sur, Bajo la Metralla, Luna De Sangre), Paola Núñez (Bad Boys for Life, The Son, Reina de Corazones, Amor en Custodia), Antonio Gil (The Man who Killed Don Quixote, Risen, The Merchant of Venice y Chocolat), Patricia Reyes Spíndola (Fear of the Walking Dead, Frida, Atrapada, Los Hijos de Sánchez), Mark Tacher (La Hija del Mariachi, Abismo de Pasión, Curse of the Mayans), Kika Edgar (Amor Real, Mujeres Asesinas, Nada Personal), Flavio Medina (El Recluso, Estar o no Estar, El Habitante), Eduardo Santamarina (El Señor de los Cielos, Yo Amo a Juan Querendón) y el actor nominado a los Premios de la Academia Eric Roberts (Head Full of Honey, The Dark Knight, Inherent Vice), así como miembros del elenco original.

Creada por Arturo Pérez-Reverte, La Reina del Sur está escrita por Roberto Stopello, Juan Marcos Blanco, Miguel Ferrari y José Miguel Núñez. La segunda temporada de La Reina del Sur es una coproducción de Telemundo Global Studios y Netflix.