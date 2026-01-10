sábado 10  de  enero 2026
RECONOCIMIENTO

La reina Letizia entrega los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo

La directora del Wall Street Journal, Emma Tucker, y el presidente del consorcio periodístico Forbidden Stories, Laurent Richard, recibieron el premio

La reina Letizia entrega los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo a Emma Tucker y Laurent Richard.

Casa de S.M. el Rey vía Europa Press

Casa de S.M. el Rey vía Europa Press

MADRID.- La reina Letizia entregó los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo en su XXIII edición a la directora de The Wall Street Journal, Emma Tucker, y al presidente del consorcio periodístico Forbidden Stories, Laurent Richard.

Estos galardones destacan la defensa de la libertad de expresión y el compromiso ético como lema, y otorgan este año su galardón a dos periodistas exiliados que, desde distintos lugares del globo, representan los valores fundamentales de la profesión: valentía y rigor.

A su llegada a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Reina ha sido recibida por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente ejecutivo de Unidad Editorial, Marco Pompignoli; el director del diario El Mundo, Joaquín Manso; y el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Tomás Marco.

El jurado ha destacado la trayectoria de Emma Tucker, primera mujer en dirigir The Wall Street Journal desde su fundación. Británica con una mirada paneuropea, lideró anteriormente The Sunday Times y comenzó su carrera en Financial Times, donde ejerció como corresponsal.

Su paso por distintas redacciones y su actual responsabilidad al frente de uno de los principales diarios económicos de Estados Unidos han sido interpretados como un símbolo de solvencia y equilibrio periodístico en un momento de incertidumbre para la prensa norteamericana.

Laurent Richard, por su parte, ha sido premiado por su labor al frente de Forbidden Stories, el consorcio de investigación transnacional que da continuidad a los trabajos de periodistas amenazados o asesinados.

Bajo su dirección, se han publicado investigaciones clave como el Proyecto Daphne, surgido tras el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana.

Este proyecto reunió a 45 reporteros de 18 medios internacionales -entre ellos The New York Times y Le Monde- con el propósito de proteger la integridad del mensaje periodístico frente a los intentos de silenciarlo mediante la violencia.

Los galardones se celebran en memoria de los periodistas de El Mundo Julio A. Parrado y Julio Fuentes, víctimas de las guerras de Irak y Afganistán, respectivamente; y José Luis López de Lacalle, columnista del diario generalista de Unidad Editorial asesinado por ETA.

Los premios, dotados con 20.000 euros y una escultura conmemorativa del artista Martín Chirino, reconocen el rigor, el valor periodístico, el compromiso ético y la defensa de la libertad de expresión de los periodistas anteriormente mencionados.

