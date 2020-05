La venezolana Manu Manzo graba videoclip desde su balcón

En el nuevo tema “Sólo Amigos”, Manu combina sonidos del R&B y el hip-hop con emotivas letras. El tema fue producido por “The Audibles”, reconocidos por su éxito global “Intentions” de Justin Bieber y Quavo.

La cantante Manu Manzo, que se caracteriza por su determinación, pasión y voz melodiosa, ahora vuelve a imponer su propio estilo.

“Me encanta que tiene mi flow original, tiene esa magia especial de que la canción fluye naturalmente”, expresó la joven, a través de un comunicado, sobre el proceso creativo del tema.

La cantautora encontró la inspiración en leyendas de la música como Amy Winehouse, Erykah Badu, Lauryn Hill, que desde un inicio agregaron vida a su obra y continúan influenciando el estilo musical de la cantante.

“No hay tiempo que perder, es ahora o nunca, presiento que quieres conmigo, por que me confundes vamos a pasarla bien, no ves que yo quiero contigo” dice parte del tema, que trata sobre la necesidad de expresar, de manera directa, los sentimientos hacia esa persona amada cuando ser solo amigos no es posible.