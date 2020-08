Lady Gaga actuará en los MTV Video Music Awards 2020

Siete de las nueve nominaciones de Gaga, incluido el video del año, son por su colaboración con Grande en el éxito número uno "Rain On Me". Gaga también está nominada a artista del año y mejor actuación en cuarentena, una de las dos nuevas categorías relacionadas con la pandemia, por "Smile" del especial de televisión "One World: Together At Home". MTV también presentó el premio al mejor video musical desde casa este año.

Los organizadores del evento habían planeado algunas presentaciones dentro del Barclays Center de Brooklyn para el espectáculo del 30 de agosto, pero dicen que seguirán la guía de los funcionarios estatales y locales para sacarlas.

El cambio lo anunciaron hace una semana en respuesta a la pandemia de coronavirus. La ciudad de Nueva York fue una de las primeras ciudades de Estados Unidos más afectadas por el virus, pero los casos se han estabilizado y se están aflojando algunas restricciones.

El anuncio del gobernador Andrew Cuomo en junio de que los VMA se celebrarían en Barclays sorprendió a muchos y fue una señal de cambio de rumbo de la ciudad en su lucha contra el virus.

Una declaración de MTV y el Barclays Center prometió que el espectáculo "rendiría homenaje a la increíble resistencia de Nueva York con varias actuaciones al aire libre en la ciudad con audiencia limitada o nula".

La actriz y cantante Keke Palmer será la anfitriona del programa.

El programa planea regresar a Barclays para su edición de 2021.