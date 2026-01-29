viernes 30  de  enero 2026
Lady Gaga confirma presentación en los Grammy 2026

La artista está nominada a siete premios, tres de ellos en las categorías principales: Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.

AFP/Benjamin Cremel
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La superestrella pop Lady Gaga, ganadora de 14 premios Grammy y nominada en múltiples categorías para la edición de 2026, actuará en la ceremonia de los premios Grammy el domingo por la noche, según anunció la Academia de la Grabación el jueves.

La artista está nominada a siete premios, tres de ellos en las categorías principales: Grabación del Año (Abracadabra), Álbum del Año (Mayhem), Canción del Año (Abracadabra), Mejor Interpretación Pop Solista (Disease), Mejor Álbum Vocal Pop (Mayhem), Mejor Grabación Dance Pop (Abracadabra) y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional (por el álbum Harlequin, relacionado con la película Joker).

Entre los artistas previamente anunciados se encuentran Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse y Pharrell Williams, Post Malone, Reba McEntire, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Addison Rae, The Marias y Alex Warren.

Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson actuarán durante el segmento In Memoriam de los Premios Grammy de este domingo, mientras que Ms. Lauryn Hill rendirá homenaje a D’Angelo y Roberta Flack, y un tributo a Ozzy Osbourne contará con la participación de Post Malone junto a Watt, Slash, Duff McKagan y Chad Smith.

Hasta ahora, Harry Styles y Doechii han sido confirmados como presentadores de diferentes categorías. Se anunciarán más artistas y presentadores en los próximos días.

Grammy Awards 2026

La 68ª edición de los Premios Grammy se transmitirá en vivo el 1 de febrero a las 8:00pm. Trevor Noah presentará la ceremonia por sexto año consecutivo, y esta será su última vez como presentador del evento. Se transmitirán para Estados Unidos a través de CBS y Paramount+, y en TNT y HBO Max para América Latina.

Antes de la gala principal, la Ceremonia de Premios Grammy Premiere se transmitirá en vivo desde el Peacock Theater y se podrá ver en directo en live.Grammy.com.

