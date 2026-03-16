lunes 16  de  marzo 2026
VIRA

Michael B. Jordan visita famosa hamburguesería para celebrar triunfo en los Óscar

El actor lucía una gran sonrisa mientras posaba con su estatuilla dorada en el mostrador de un restaurante In-N-Out

El actor estadounidense Michael B. Jordan sostiene el Óscar al Mejor Actor Protagonista por «Sinners» mientras asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), en Los Ángeles, el 15 de marzo de 2026.

El actor estadounidense Michael B. Jordan sostiene el Óscar al Mejor Actor Protagonista por «Sinners» mientras asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), en Los Ángeles, el 15 de marzo de 2026.

AFP / Jean Baptiste Lacroix
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Tras alzarse con el premio al Mejor Actor en los Premios Óscar 2026 por su interpretación de hermanos gemelos en Sinners, Michael B. Jordan decidió que la mejor manera de celebrar su histórica victoria sería comer una hamburguesa luego de la ceremonia.

El actor lucía una gran sonrisa mientras posaba con su estatuilla dorada en el mostrador de un restaurante In-N-Out, mientras los otros comensales a su alrededor vitoreaban y gritaban su nombre, según muestran los videos compartidos en las redes sociales. También aprovechó el momento para firmar autógrafos.

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La visita de la estrella a la cadena de hamburgueserías tuvo lugar antes de dirigirse a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair para continuar con las celebraciones.

Mientras recorría la alfombra roja, Jordan besó su Óscar posando para las fotos ataviado con un elegante traje marrón.

Más temprano esa misma noche del domingo, al subir al escenario para recibir su premio, Jordan comenzó su discurso agradeciendo a su familia, así como al director de Sinners y colaborador habitual suyo, Ryan Coogler.

Coogler había ganado horas antes el premio al Mejor Guion Original y estaba asimismo nominado a Mejor Director; sin embargo, este galardón recayó en Paul Thomas Anderson por One Battle After Another.

Durante su discurso, Jordan dedicó un reconocimiento a sus dos protagonistas en la película, Wunmi Mosaku y Hailee Steinfeld.

"Wunmi, muchas gracias por darle a Smoke la oportunidad de ser él mismo (...) Y Hailee, desde casa, ya saben que se está preparando para tener un bebé en este momento, muchas gracias por ser la otra mitad de Stack", agregó.

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