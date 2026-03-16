lunes 16  de  marzo 2026
CONTROVERSIA

Bruno Mars responde a quienes lo acusan de sugerir que Taylor Swift no tiene talento

Mars se pronunció al respecto alegando que la intérprete de Opalite le ha brindado su apoyo siempre y no existe razón en él para buscar su desprestigio

Bruno Mars actúa en el escenario durante la 68.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena.&nbsp;

Bruno Mars actúa en el escenario durante la 68.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena. 

AFP/Vía Kevin Winter/Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Bruno Mars ha sido objeto de críticas luego de que presuntamente le diera 'me gusta' a un tuit que cuestionaba el talento de Taylor Swift. Tras un fin de semana lleno de críticas por la supuesta acción, Mars abordó lo ocurrido para desmentir las acusaciones.

Todo empezó el viernes 13 de marzo, cuando el artista aparentemente dio like a una publicación que insinuaba que la estrella pop no tenía talento.

Lee además
La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.
CELEBRIDADES

Lady Gaga revela detalles de boda con Michael Polansky
El actor y director estadounidense Sean Penn asiste a una conferencia de prensa para la película Superpower en el programa de gala especial de la Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa, el 18 de febrero de 2023 en Berlín.
PREMIOS

Revelan que Sean Penn no asistió a los Óscar por viaje a Ucrania

Según informó Pop Faction, el tuit destaca un vídeo de Swift durante la exitosa gira Eras Tour con el siguiente mensaje: "¿De verdad se hizo famosa? El privilegio blanco es una locura, porque imagínense si una asiática fuera tan poco talentosa como ella".

Reacción

El domingo 15 de marzo, Mars se pronunció al respecto alegando que la intérprete de Opalite le ha brindado su apoyo siempre, y no existe razón en él para buscar su desprestigio.

"Taylor siempre me ha apoyado y ha sido amable conmigo. Solo hay amor por aquí", escribió el cantante de Talking to the Moon. "¡Difundan amor en estas aplicaciones!", culminó.

El incidente surgió días después de que Bruno Mars y Anderson.Paak, miembro de la banda Silk Sonic, bromearan sobre cómo Swift los superó en las listas de álbumes, después de que ellos consiguieran el segundo puesto en noviembre de 2021.

"¡Parece que me junté con la estrella del pop equivocada!", escribió .Paak en X en ese momento. "Oye @taylorswift13, ¿tu número sigue siendo el mismo? Avísame si necesitas ayuda con 1989, ¡estoy disponible! #ShakeItOff".

A lo que Mars agregó: "Para mí, es una traición" junto a una fotografía de .Paak imitando la portada del álbum 1989 de Swift .

Temas
Te puede interesar

Rey de España Felipe VI reflexiona sobre los abusos en la conquista de América

Más de 500 personas asisten al estreno de "Los crímenes del Partido Socialista" en Madrid

Leonardo DiCaprio asiste por primera vez a los Óscar con Vittoria Ceretti

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025. video
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera lanza pedido a la diáspora, aunque prensa oficialista aún no lo publica

Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Lluvias en Miami.
IMPACTO COMUNITARIO

Lluvias torrenciales descargan hasta seis pulgadas de agua en Miami-Dade

Roman Anthony celebra con su compañero Bryce Turang tras dar HR contra República Dominicana en la semifinal del Clásico Mundial 2026
BÉISBOL

Estados Unidos silencia a Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial de Béisbol

Recompensa por líderes iraníes. 
JUSTICIA

EEUU ofrece recompensa de $10 millones por información de líderes iraníes

Te puede interesar

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025. video
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera lanza pedido a la diáspora, aunque prensa oficialista aún no lo publica

Por ILIANA LAVASTIDA
El presidente Donald J. Trump junto a su jefa de gabinete, Susie Wiles.
CASA BLANCA

Jefa de gabinete de Trump diagnosticada con cáncer de mama

Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
DICTAMEN

Corte federal autoriza deportaciones de inmigrantes ilegales a terceros países

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CONGRESO ESTATAL

Florida anuncia sesión especial en abril para aprobar el presupuesto estatal