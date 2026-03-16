Bruno Mars responde a quienes lo acusan de sugerir que Taylor Swift no tiene talento

Bruno Mars actúa en el escenario durante la 68.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena.

MIAMI.- Bruno Mars ha sido objeto de críticas luego de que presuntamente le diera 'me gusta' a un tuit que cuestionaba el talento de Taylor Swift . Tras un fin de semana lleno de críticas por la supuesta acción, Mars abordó lo ocurrido para desmentir las acusaciones.

Todo empezó el viernes 13 de marzo, cuando el artista aparentemente dio like a una publicación que insinuaba que la estrella pop no tenía talento.

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Según informó Pop Faction, el tuit destaca un vídeo de Swift durante la exitosa gira Eras Tour con el siguiente mensaje: "¿De verdad se hizo famosa? El privilegio blanco es una locura, porque imagínense si una asiática fuera tan poco talentosa como ella".

Reacción

El domingo 15 de marzo, Mars se pronunció al respecto alegando que la intérprete de Opalite le ha brindado su apoyo siempre, y no existe razón en él para buscar su desprestigio.

"Taylor siempre me ha apoyado y ha sido amable conmigo. Solo hay amor por aquí", escribió el cantante de Talking to the Moon. "¡Difundan amor en estas aplicaciones!", culminó.

El incidente surgió días después de que Bruno Mars y Anderson.Paak, miembro de la banda Silk Sonic, bromearan sobre cómo Swift los superó en las listas de álbumes, después de que ellos consiguieran el segundo puesto en noviembre de 2021.

"¡Parece que me junté con la estrella del pop equivocada!", escribió .Paak en X en ese momento. "Oye @taylorswift13, ¿tu número sigue siendo el mismo? Avísame si necesitas ayuda con 1989, ¡estoy disponible! #ShakeItOff".

A lo que Mars agregó: "Para mí, es una traición" junto a una fotografía de .Paak imitando la portada del álbum 1989 de Swift .